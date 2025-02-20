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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

日月潭春櫻的浪漫邀約 涵碧樓賞櫻之旅無限風雅

2025/02/20 15:56

涵碧樓湖景套房可盡賞日月潭美麗的湖景。（涵碧樓提供）涵碧樓湖景套房可盡賞日月潭美麗的湖景。（涵碧樓提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕春天的日月潭是極佳的出遊地，處處綻放的櫻花為湖光山色披上粉嫩色彩，涵碧樓應時推出「春舞涵碧．櫻花美饌」賞櫻之旅住房專案，即日起至3月31日，邀請遊客在春意盎然的美景中盡享美饌，在春風輕拂櫻花漫舞中，採擷日月潭最美的瞬間。

涵碧樓應時推出「春舞涵碧．櫻花美饌」賞櫻之旅住房專案。（涵碧樓提供）涵碧樓應時推出「春舞涵碧．櫻花美饌」賞櫻之旅住房專案。（涵碧樓提供）

東方餐廳主廚義法料理廚藝為基底，巧妙融合歐式料理技法與在地食材打造春日限定櫻花套餐。（涵碧樓提供）東方餐廳主廚義法料理廚藝為基底，巧妙融合歐式料理技法與在地食材打造春日限定櫻花套餐。（涵碧樓提供）

雖說日月潭一年四季皆有不同的美，但逢春暖花開、櫻色飛舞的時節，分外讓人覺得浪漫，涵碧樓「春舞涵碧．櫻花美饌」賞櫻之旅住房專案，推出多種2天1夜住房專案組合，例如可擁抱日月潭180度湖景的湖景套房、盡攬山巒湖景的湖畔套房等，專案住客可任選涵碧樓湖光軒中餐廳、東方餐廳與九重花間日本餐廳等3大餐廳，享用主廚精心設計的中式、西式或日式特製櫻花晚間套餐，並且在湖光山色晨曦微露中，悠閒品味充滿活力的健康早餐。

國際知名酒店設計大師Kerry Hill，為涵碧樓精心打造出「一步一景」。（涵碧樓提供）國際知名酒店設計大師Kerry Hill，為涵碧樓精心打造出「一步一景」。（涵碧樓提供）

湖光軒中餐廳為春日推出色彩繽紛的乾燒大蝦櫻細麵。（涵碧樓提供）湖光軒中餐廳為春日推出色彩繽紛的乾燒大蝦櫻細麵。（涵碧樓提供）

為締造最美的春日回憶，涵碧樓特別為住宿賓客安排一系列精采活動，夜晚可參加春日星空與清晨的步道導覽，由星空老師細說日月潭春夜星空之美，並在專業導覽員帶領下漫步涵碧步道，細說日月潭的歷史與文化故事。此外，本專案更可獨享手作泡澡球DIY體驗，以涵碧樓SPA特調精油，讓住宿客親手製作獨一無二的涵碧香泡澡球，將春日的美景帶回家；在攝影導覽中，住客將跟隨鏡頭，捕捉由國際知名酒店設計大師Kerry Hill為涵碧樓精心打造的「一步一景」，將涵碧樓的獨特風光珍藏成永恆的記憶。還有，為了讓遊客在這場春日賞櫻之旅中，身心獲得更深層的放鬆，Lalu SPA特別推出春日特別療程，提供結合大自然的清新能量與專業呵護，讓身心沉浸於春天的溫柔擁抱，盡享春日寵愛。

九重花間日本餐廳推出海老天婦羅佐櫻花鹽。（涵碧樓提供）九重花間日本餐廳推出海老天婦羅佐櫻花鹽。（涵碧樓提供）

在這如詩如畫的季節中，涵碧樓湖光軒中餐廳、東方餐廳與九重花間日本餐廳，為遊客帶來美味的春日盛宴，將春櫻入菜推出季節限定花見套餐，除了看得到櫻花之外，就連盤中美食也是櫻花綻放。東方餐廳主廚以無框架的南義與南法料理廚藝為基底，巧妙融合義式料理手法與台灣在地食材元素，義大利黑醋佐布拉塔起司、炙烤花枝與海膽做成櫻花海鮮燉飯等，重新詮釋出獨特新東方味覺體驗；湖光軒中餐廳為春日推出色彩繽紛的乾燒大蝦櫻細麵、白玉櫻香蒸紅條等；九重花間日本餐廳主廚嚴選春季限定的櫻鯛做為刺身盛合主角，還有海老天婦羅佐櫻花鹽等季節美食。更多相關內容詳詢涵碧樓官網。

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