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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

書香音樂咖啡相伴 邀學子享受澎水海洋圖書館的午後時光

2025/02/20 17:53

澎水圖書館開幕，以音樂咖啡書香打響名號。（澎水提供）澎水圖書館開幕，以音樂咖啡書香打響名號。（澎水提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國立澎湖高級海事水產職業學校澎水圖書館歷經7個月的精心整修，今（20）日正式揭幕，並舉辦「閱讀時光 音樂相伴」開幕音樂會，為全新閱覽空間注入文化與藝術的氣息。整修計畫獲教育部國民及學前教育署160萬經費支持，全面優化館內設備與閱讀環境，打造兼具實用性與美感的優質圖書館空間，期望吸引更多學生走進圖書館，培養閱讀習慣。

活動由校長顏嘉禾主持，並邀請家長會長歐益澄、澎湖縣澎水校友會理事長郭振福共襄盛舉。顏校長表示，希望在以技職教育為主的澎水，也能透過圖書館的改造與活動，營造更濃厚的文藝氛圍，打造一個不一樣的校園，讓學生在專業學習之外，也能透過閱讀與藝術獲得心靈上的滋養。

澎水圖書館提供舒適圖書環境，帶動閱讀風氣。（澎水提供）澎水圖書館提供舒適圖書環境，帶動閱讀風氣。（澎水提供）

開幕音樂會由音樂科趙炯娟老師帶領學生，以經典樂曲《卡農》揭開序幕，悠揚的旋律在嶄新的閱覽空間中迴盪，營造溫馨愉悅的氛圍。隨後，國文科葛小菱老師分享圖書館推動「一起好好讀本書——共讀《所羅門的指環》」課程，並進行導讀，帶領與會來賓與師生沉浸於閱讀的美好，讓現場氣氛更加充滿人文氣息。

為配合數位學習趨勢，澎水圖書館館藏不僅持續引進多元書籍，亦提供電子書資源，讓學生能透過數位平台進行學習。此外，學校更積極與澎湖科技大學及正修科技大學合作，建立圖書流通借閱機制，讓學生能跨校借閱書籍。此次整修，除了全面汰換老舊書架與設備，館內設計更融合窗外碧海藍天的彩虹橋海灘美景，將海洋意象融入閱讀空間，打造明亮舒適的學習環境。

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