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故宮南院典藏作品《戲分茶》XR沉浸體驗 5G與AI技術重現藝術之美

2025/02/20 17:49

嘉義縣政府、文化科技創新基地、幼葉林藝術創作工作室合作打造《戲分茶》沉浸式互動體驗。（記者林宜樟攝）嘉義縣政府、文化科技創新基地、幼葉林藝術創作工作室合作打造《戲分茶》沉浸式互動體驗。（記者林宜樟攝）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕文化部補助嘉義縣政府成立「嘉義新影視人才暨未來內容發展基地」，今天推出「數位茶香-戲分茶XR沉浸體驗」，由嘉義縣政府、文化科技創新基地、幼葉林藝術創作工作室合作，打造故宮南院典藏作品《戲分茶》沉浸式互動體驗，體驗者戴上裝置就能走進虛擬實境世界，欣賞故宮南院風景與《戲分茶》

藝術家王文志介紹在故宮南院的作品《戲分茶》。（記者林宜樟攝）藝術家王文志介紹在故宮南院的作品《戲分茶》。（記者林宜樟攝）

裝置藝術家王文志曾代表台灣參展「威尼斯雙年展」及「布拉格世界劇場設計四年展」，知名作品包含嘉義市東區的《森林之歌》，以及故宮南院的《戲分茶》。

《戲分茶》創作靈感來自茶文化，早期茶葉皆用布料包裝，形成一顆顆茶團，外觀溫潤典雅，作品共3顆，最大的戲分茶團刻上所有亞洲的茶的文字，最小一顆上面的羽毛代表阿里山鄒族文化。

「數位茶香-戲分茶XR沉浸體驗」可透過科技欣賞藝術。（記者林宜樟攝）「數位茶香-戲分茶XR沉浸體驗」可透過科技欣賞藝術。（記者林宜樟攝）

體驗結合5G、AI、8K、3D技術，打造虛擬實境，透過高解析掃描技術將戲分茶雕塑作品建模，觀眾配戴裝置後可身歷其境的欣賞戲分茶，觀察作品細節，在故宮南院散步。

嘉義縣副縣長劉培東說，透過科技將藝術家作品數位典藏，人們能以不同媒材及技術創造多元觀賞體驗，有助於推廣藝術及觀光；故宮院長蕭宗煌表示，藝術家王文志作品「戲分茶」在故宮南院，歡迎遊客前來欣賞及參觀展覽，目前南院二館正積極建造中，也規畫大面積的數位展區。

王文志說，作品結合XR技術是項新穎的嘗試，考量到許多作品展期結束後就無法繼續欣賞，未來有機會想成立個人虛擬美術館，將過去所有作品放入美術館內，觀眾只要有裝置跟設備，就能透過VR世界欣賞作品。

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