台師大攜手台灣文學館 推台灣文化華語教材

台師大攜手台灣文學館，出版融入台灣文化和文學的華語教材。圖為台師大國際台灣學研究中心老師林巾力老師（左4）、國立台灣文學館館長陳瑩芳（左5）、台師大副校長印永翔（右5）、僑委會處長林季蓉（右4）、教育部國際司秘書廖苡亘（右3）、台師大國語教學中心主任蔡雅薰（右2）。（台師大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕為進一步推廣台灣華語文教學，國立台灣師範大學國語教學中心和國立台灣文學館攜手，出版兩本全新教材「台灣文化教材」與「台灣文學讀本」，今天也舉辦「基於台灣文化特色的華語文教學研討會」，台師大副校長印永翔表示，研討會聚焦於這兩本教材，旨在將台灣文化與文學融入華語教學，幫助全球華語學習者可以更全面理解台灣的文學、文化與社會背景。

國立台灣文學館館長陳瑩芳表示，「台灣文化教材」精選台灣各具代表性的文化元素，包括海洋文化、地理特色、飲食習俗與民主發展等，展現台灣的多元文化風貌；而「台灣文學讀本」集結來自不同時代與背景的台灣作家作品，涵蓋原住民族文學、人權文學、眷村文學、女性文學等主題，體現了台灣文學的多樣性與深度，例如海洋文學作家廖鴻基的「下水」，帶領讀者進入海洋的深邃世界，作家薛西斯所著的「珊瑚之骨」小說，融合奇幻與現實，圍繞海洋、記憶與命運等主題。

請繼續往下閱讀...

台師大國語教學中心主任蔡雅薰說，「台灣文化教材」與「台灣文學讀本」為全球華語學習者提供更多元豐富的學習資源，在掌握語言技能的同時，深入了解寶島的獨特歷史與文化底蘊，將實際於國語教學中心開課，教材內容不僅呈現台灣文學的多層次內涵，亦符合華語學習需求，展現台灣在華語文教學領域的專業實力與文化魅力。

印永翔表示，台師大及國語教學中心將和國立台灣文學館繼續合作，持續推動華語文教學，以及台灣文化與文學的國際化，讓更多外國學習者在語言的學習旅程中，與台灣的故事、風貌與精神同行。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法