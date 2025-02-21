重溫歲月記憶！烏來「時代印記」影像展登場

展區老照片勾起觀眾回憶。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市烏來區的觀光大橋、覽勝橋與黑橋，不僅是交通要道，更承載著烏來人的生命記憶與時代軌跡。為讓更多人感受這座山城的歷史風情，原住民族行政局辦理《時代印記：老街與烏來橋影像展》，即日起至7月31日，於泰雅民族博物館登場，展覽為免費入館無需報名。結束後，還可沿著南勢溪漫步老街，品嘗當地小吃，並安排一場溫泉之旅。

招待所現址已成為烏來泰雅民族博物館。（記者羅國嘉攝）

原民局長Siku Yaway林瑋茜指出，此次展覽精選已故文史工作者高茂源所捐贈的20幅歷史影像，記錄了烏來老街的繁華與寧靜。珍藏照片包括台北州烏來招待所（現為泰雅民族博物館）、烏來老街上碧山閣飯店的前身「來樂旅社」，及烏來第一家雜貨店「高標炎商店」等地標。

請繼續往下閱讀...

現場可翻閱更多烏來人的生活影像。（記者羅國嘉攝）

林瑋茜說，踏入展場，彷彿走入歲月長河，從觀光大橋遠眺老街熱鬧景致，沿覽勝橋欣賞山城風光，再經黑橋體驗夜晚螢火閃爍的夢幻氛圍。影像的每一隅，都刻畫著烏來的歷史脈絡與生活故事。

留言牆提供觀眾寫下屬於自己的烏來時代印象。（記者羅國嘉攝）

林瑋茜表示，這次影像展不僅是一場視覺饗宴，更是一趟走讀歷史與記憶的旅程。希望透過這些影像，讓更多人認識烏來，這裡不只是旅遊勝地，更是承載歷史溫度的文化場域，228連假將近，邀情民眾前來參觀，此次活動為免費。更多資訊可至臉書粉專（網址：https://www.facebook.com/NTPCindigenous）。

新北烏來老街。（記者羅國嘉攝）

展覽不僅呈現珍貴的歷史影像，也勾起在地族人與遊客的深刻回憶，此外別設置留言牆，讓觀眾可寫下自己的回憶或心情，讓跨世代的故事持續流轉。一位在泰雅民族博物館服務近20年的導覽員分享，過去的烏來老街並不繁華，隨著野溪溫泉興起與政府的觀光發展，老街的知名度才慢慢打響，漸漸吸引許多遊客來品嘗泰雅特色美食。

對於當地居民而言，烏來橋的變遷更是深植心中。一位住在信賢里的族人感慨地說，「以前烏來橋只是單純的石橋，我每天坐公車經過，趕不上車就要走過橋回家。現在有了木棧道，景色更美，但看到老照片，才發現這座橋已經陪我走過這麼多歲月。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法