愛唱歌手合唱團公益音樂會 為東勢學子獻唱

東新國中與國小師生們專注聆聽演唱。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中愛唱歌手合唱團將音樂會今日於東勢區東新國小，為山城的孩子獻唱，帶來一場音樂饗宴。藝術總監林慧芬表示，考量到山區學童前往市區欣賞音樂會的交通路程不便與時間耗費，決定把整場音樂會帶來學校，讓孩子不僅能享受美妙的音樂，也能親身體驗一場音樂會從驗票、開場廣播到正式演出的完整流程。

愛唱歌手合唱團由來自各行各業、熱愛音樂的同好所組成，每年舉辦「因愛而唱」音樂會，曾登上國家音樂廳、台中國家歌劇院，甚至南下高雄衛武營國家藝術文化中心演出。公關林文凱表示，一場音樂會即使門票完售，仍無法完全支付演出成本，全靠各界與團員們的熱心捐款支持。合唱團也秉持「取之社會、回饋社會」的理念，每年將音樂會結餘捐贈給公益團體。今年，愛唱歌手們將這份愛傳遞給伊甸基金會的慢飛天使，幫助發展遲緩兒童獲得更好的支持與照顧。

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愛唱歌手合唱團與東新國中與國小師生合影。（記者張軒哲攝）

東新國中與國小的孩子們非常期待今日演出，兩天前已經開始排隊劃位，聆賞演出時各個仔細專注，充分享受合唱音樂的藝術洗禮，希望明年有機會到國家級音樂廳欣賞正式的演出。

3月1日愛唱歌手合唱團將在台中國家歌劇院舉辦成立11週年的年度音樂會。值得慶幸的是，感動人心的音樂不孤單、堅持公益的理念更有許多粉絲支持，持續深耕累積的能量，本場次票券已完售。今年主題為「彩虹之上，上，上」，以多元曲目展現彩虹的象徵意義，從拉丁爵士彌撒〈Latin Jazz Mass〉的文化多樣性，到〈一棵開花的樹〉、〈如果有來生〉對愛情念想與生命輪迴的思考，菲律賓情歌〈Dahil sa lyo〉訴說在絕望中找到希望的勇氣，以及搖滾天團五月天經典歌曲〈天使〉傳遞無盡的愛與陪伴。

愛唱歌手合唱團音樂會不只是聽覺的饗宴，更是對生命、文化與愛的深刻詮釋。

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