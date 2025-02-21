自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

愛唱歌手合唱團公益音樂會 為東勢學子獻唱

2025/02/21 18:00

東新國中與國小師生們專注聆聽演唱。（記者張軒哲攝）東新國中與國小師生們專注聆聽演唱。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕台中愛唱歌手合唱團將音樂會今日於東勢區東新國小，為山城的孩子獻唱，帶來一場音樂饗宴。藝術總監林慧芬表示，考量到山區學童前往市區欣賞音樂會的交通路程不便與時間耗費，決定把整場音樂會帶來學校，讓孩子不僅能享受美妙的音樂，也能親身體驗一場音樂會從驗票、開場廣播到正式演出的完整流程。

愛唱歌手合唱團由來自各行各業、熱愛音樂的同好所組成，每年舉辦「因愛而唱」音樂會，曾登上國家音樂廳、台中國家歌劇院，甚至南下高雄衛武營國家藝術文化中心演出。公關林文凱表示，一場音樂會即使門票完售，仍無法完全支付演出成本，全靠各界與團員們的熱心捐款支持。合唱團也秉持「取之社會、回饋社會」的理念，每年將音樂會結餘捐贈給公益團體。今年，愛唱歌手們將這份愛傳遞給伊甸基金會的慢飛天使，幫助發展遲緩兒童獲得更好的支持與照顧。

愛唱歌手合唱團與東新國中與國小師生合影。（記者張軒哲攝）愛唱歌手合唱團與東新國中與國小師生合影。（記者張軒哲攝）

東新國中與國小的孩子們非常期待今日演出，兩天前已經開始排隊劃位，聆賞演出時各個仔細專注，充分享受合唱音樂的藝術洗禮，希望明年有機會到國家級音樂廳欣賞正式的演出。

3月1日愛唱歌手合唱團將在台中國家歌劇院舉辦成立11週年的年度音樂會。值得慶幸的是，感動人心的音樂不孤單、堅持公益的理念更有許多粉絲支持，持續深耕累積的能量，本場次票券已完售。今年主題為「彩虹之上，上，上」，以多元曲目展現彩虹的象徵意義，從拉丁爵士彌撒〈Latin Jazz Mass〉的文化多樣性，到〈一棵開花的樹〉、〈如果有來生〉對愛情念想與生命輪迴的思考，菲律賓情歌〈Dahil sa lyo〉訴說在絕望中找到希望的勇氣，以及搖滾天團五月天經典歌曲〈天使〉傳遞無盡的愛與陪伴。

愛唱歌手合唱團音樂會不只是聽覺的饗宴，更是對生命、文化與愛的深刻詮釋。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應