自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

首屆「桃園漫畫人才培育」成果展 展現從漫畫創作到IP商業化可能性

2025/02/21 20:49

首屆「桃園漫畫人才培育計畫」成果展在淘動漫舉行，市長張善政頒獎給得獎的學員。（記者謝武雄攝）首屆「桃園漫畫人才培育計畫」成果展在淘動漫舉行，市長張善政頒獎給得獎的學員。（記者謝武雄攝）

〔記者謝武雄／桃園報導〕首屆「桃園漫畫人才培育計畫」今起至3月2日在桃園動漫交流基地－淘動漫舉行成果展，主辦單位收錄8名學員作品出版「桃漫誌-2024桃園漫畫新星成果作品集」，進一步提升學員的曝光度；另外展覽規畫「漫畫IP商品區」將學員作品延伸為文創商品，展現從漫畫創作到IP商業化的可能性，提供學員更實際的市場經驗。

首屆「桃園漫畫人才培育計畫」成果展在淘動漫舉行，市長張善政與學員們合影留念。（記者謝武雄攝）首屆「桃園漫畫人才培育計畫」成果展在淘動漫舉行，市長張善政與學員們合影留念。（記者謝武雄攝）

文化局長邱正生表示，「桃園漫畫人才培育計畫」成果展展出15位學員創作成果，作品融入桃園在地文化元素，包括「千塘之鄉」、「平鎮雙連坡射箭場」及「桃園展演中心」等地標特色。成果展除了展示學員創作外，現場同時推出「桃漫誌」作品集及漫畫IP商品區，完整呈現從創作到商業化的發展路徑，7月將在國際動漫大展中展出，更多展覽資訊可關注「桃園國際動漫大展」臉書粉絲專頁。

首屆「桃園漫畫人才培育計畫」成果展在淘動漫舉行，市長張善政與學員們合影留念。（記者謝武雄攝）首屆「桃園漫畫人才培育計畫」成果展在淘動漫舉行，市長張善政與學員們合影留念。（記者謝武雄攝）

市長張善政致詞時表示，通過展覽、人才培育與產業基地三管齊下策略，桃園建立完整動漫產業體系，桃園已連續舉辦國際動漫大展逾10年，每次都吸引大量人潮，市府也將持續支持創作者，協助新生代漫畫家能在動漫領域中開花結果、發光發熱。

張善政提到，「2025台灣燈會」展出「進擊的巨人」燈組成為打卡熱點，展現了動漫的巨大影響力，國外優秀作品值得欣賞，同時也應積極發展本土原創動漫，此次成果展將桃園在地風土人情融入創作中，成功在動漫中展現桃園特色，歡迎國人到桃園動漫交流基地「淘動漫」一飽眼福。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應