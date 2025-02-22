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民間力量號召前進大阪世博 「台日共丸-台灣自己館」行動Team Taiwan

2025/02/22 17:09

「台日共丸-台灣自己館」前進大阪世博行動，今日在永福國小暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）「台日共丸-台灣自己館」前進大阪世博行動，今日在永福國小暖身宣傳。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕民間力量發起「台日共丸—台灣自己館」行動方案，將前往大阪世博會周邊搭設展館，透過台日文化藝術合作，讓世界看見「Team Taiwan」。

5年一度的世界博覽會，即將於2025年4月，於日本大阪舉行。全世界有160個國家、地區參加，但因中國打壓之下，台灣不是世博會的成員，沒有「中華民國」也沒有「台灣」 為名的展館，這次以「玉山數位科技株式會社」名義在國際館參展。

「台日共丸箱」設計小物，用創意和故事向世界介紹台灣的成就與魅力。（記者洪瑞琴攝）「台日共丸箱」設計小物，用創意和故事向世界介紹台灣的成就與魅力。（記者洪瑞琴攝）

領銜發起「台灣自己館」的台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮教授表示，「不要問『國家』為我們做了什麼，要問我們為『台灣』做了什麼！」藉此機會讓世界和台灣人民進一步瞭解台灣文學豐富而多元的價值；台灣不是只有 AI，台灣不只是科技島。

台灣文學國家園區協進會秘書長蔣耀賢表示，歷經1年多的奔波，全國串連催生「台日共丸」，已結合上百個團體參與「台灣自己館」和「台灣假期」行動方案，亦突破國際政治框架困境，與世界交流互動。

領銜發起「台灣自己館」的台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮教授，象徵性敲築「第1號」木柱。（記者洪瑞琴攝）領銜發起「台灣自己館」的台灣文學國家園區協進會理事長鄭邦鎮教授，象徵性敲築「第1號」木柱。（記者洪瑞琴攝）

發起策展團隊包括林建華、蔣耀賢、吳仁麟等文化、設計界菁英。他們希望透過「台日共丸」展覽平台，結合文化、藝術與創新，為公益與商業合作提供新思考模式，打造台日共創共榮更多可能性。

行動方案預計募集2300支木構樑柱的協力打造方案，以每支1萬元的認養贊助，象徵2300萬台灣人民意志。晶片式的小型立體結構，對應大阪世博的世界最大木構造建築，做為展現台灣文化內容的場所。

全台串連行動方案繼在台北、台中之後，今（22）日第4站特別選在昔日台灣最高行政中心「台灣兵備道」考古遺址現場（ 現今永福國小校園內 ）舉辦，彰顯文化資產價值。包括台灣羅馬字協會，台文筆會，蔣發太孫玉枝台語文教育基金會，南市台語文化班學會，劉木賢建築師事務所，南市建築師公會等單位熱烈響應。

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