三芝櫻花季文創聯展登場 賞北海岸農村藝文、親手做陶藝

新北三芝公所在興華驛站農藝中心舉辦「蛇福櫻陶」文創聯展。（三芝公所提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北三芝迎櫻花季，公所在三芝故事館與興華驛站農藝中心，舉辦「繁櫻彩陶」與「蛇福櫻陶」文創聯展，展期即日起至3月22日，此次展覽以「櫻花季」為背景，並結合「櫻花綻放旅行去」遊程，於「蛇福櫻陶」展場規劃手作陶藝體驗，讓民眾親自捏製屬於自己的陶藝作品，每梯次17人，每人收費699元，目前3月9日與15日仍有名額，可至三芝公所官網及臉書報名。

三芝區長賴小萍指出，三芝以其靜謐的生活步調，吸引眾多藝術家進駐，逐漸形成圓山頂藝術村、芝柏藝術村、芝蘭藝術村與楓愛林藝術村4大藝術聚落。這些藝術村涵蓋陶藝、繪畫、琉璃、木雕與複合媒材等領域，展現豐富的創作能量。為推廣在地農業藝術，公所持續在櫻花季及茭白筍節期間舉辦展覽與體驗活動，提供藝術家與農民交流的平台，促進地方文化發展。

請繼續往下閱讀...

新北三芝公所在興華驛站農藝中心舉辦「蛇福櫻陶」文創聯展。（三芝公所提供）

賴小萍表示，此次展覽以「櫻花季」為背景，融合當代藝術與農村文化，透過陶藝職人精湛工藝，詮釋自然與手作技藝魅力。此次聯展皆為免費；另也結合「櫻花綻放旅行去」遊程，於「蛇福櫻陶」展場規劃手作陶藝體驗，每梯次17人，每人收費699元，目前2月份梯次已全數額滿，3月9日與15日仍有名額，可至公所官網及臉書報名。

賴小萍說，這次文創聯展更由「北海岸藝術文化創意發展協會」，與「北海岸地方創生發展協會」聯合策展，展出柴燒陶藝、釉藥技藝與漂木彩繪等作品，並融入三芝農村的意象與當代職人美學。展覽期間，民眾在賞櫻之餘，前往三芝故事館與興華驛站農藝中心，感受櫻花環繞下的藝術氛圍，一同陶冶身心，體驗獨具特色的農藝文化饗宴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法