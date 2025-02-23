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世界母語日毛毛提燈夜遊 帶民眾感受母語之美

2025/02/23 16:58

世界母語日高雄市立圖書館與台灣毛毛協會舉辦提燈夜遊、獸文化市集等活動，帶領民眾感受母語之美。（高市圖提供）世界母語日高雄市立圖書館與台灣毛毛協會舉辦提燈夜遊、獸文化市集等活動，帶領民眾感受母語之美。（高市圖提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立圖書館與台灣毛毛協會舉辦毛毛提燈夜遊、獸文化市集，以次文化體驗方式，帶領民眾貼近、感受母語之美。

高市圖館長李金鴦表示，世界母語日為年度盛事，高市圖規劃一系列活潑有趣母語體驗活動，包括邀請高雄在地老牌新世界掌中劇團搬演精采的母語文化饗宴，民眾借閱滿冊即可獲得1盞燈籠，和數百隻毛毛逛大街提燈夜遊。

高市圖總館廣場1樓的獸文化市集，安排有大漁旗相關手作及畫糖、童玩，與民眾互動，並在2座空橋上燈布置，親子穿越空橋可跳格子找尋母語趣味，高市圖另與喜樂時代舉辦小小店長體驗營活動，毛毛穿梭影城間，開啟親子的台語故事時間，3月份起將安排毛毛到各分館用母語說故事，歡迎民眾鎖定官網查詢報名。

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