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「性平樂園蛇年旺×越南春節嘉年華」登場 共創多元文化新風貌

2025/02/23 18:33

蛇年迎新春！ 弘毓基金會舉辦「性平樂園蛇年旺×越南春節嘉年華」活動。（弘毓基金會提供）蛇年迎新春！ 弘毓基金會舉辦「性平樂園蛇年旺×越南春節嘉年華」活動。（弘毓基金會提供）

〔記者歐素美／台中報導〕弘毓基金會今天舉辦「性平樂園蛇年旺×越南春節嘉年華」活動，以越南春節的獨特魅力為主軸，融合性別平等教育，打造一場豐富且多元文化的慶典。活動中結合越南新住民開筆體驗、多元文化年節美食配對、性別平等闖關等有趣攤位，並邀請多個社福單位參與，希望透過互動體驗促進文化理解、親子交流與社區資源連結。

弘毓基金會承接辦理台中市大甲婦女及新住民培力中心，深耕海線地區18年，長期關懷新住民家庭，並於今天舉辦「性平樂園蛇年旺×越南春節嘉年華」活動。

弘毓基金會舉辦「性平樂園蛇年旺×越南春節嘉年華」活動。參與貴賓體驗越南春節的重要習俗「開筆」。（弘毓基金會提供）弘毓基金會舉辦「性平樂園蛇年旺×越南春節嘉年華」活動。參與貴賓體驗越南春節的重要習俗「開筆」。（弘毓基金會提供）

這項活動是由弘毓基金會新住民社工馮玉芳規劃，現場充滿越南年味及溫馨氛圍！其中，越南書法家阮芳誼帶來的「開筆」體驗成為亮點！「開筆」是越南春節的重要習俗，象徵智慧啟航與學業順遂。阮芳誼現場教導民眾書寫越南文字，透過筆墨傳遞對新年的美好祝福，感受越南人對新年的美好期盼。這項活動不僅喚起了新住民對故鄉的思念，也讓本地民眾更深入了解越南文化。

越南語說故事比賽冠軍范懿筑老師，則以充滿情感的越南歌曲《Chuyện cũ bỏ qua （舊年往事別再掛懷）》激勵人心，這首歌帶來的最大感動的一句歌詞是「往事別再掛懷，新年快樂！」鼓勵大家放下過去的不快，帶著微笑，迎接更加美好的一年！

現場並提供越南特色糖果品嘗，讓參與的新住民在味蕾上感受到滿滿的家鄉味；一位新住民感動地說「這樣的活動讓我們彷彿回到自己的家鄉，很思念也非常感動！是一場很特別的春節慶典！」

弘毓基金會董事張家築表示，希望透過這樣的活動，讓新住民家庭感受到家的溫暖，也推廣性別平等與多元文化融合的理念。將繼續努力攜手社會各界，共創一個包容與多元的社會。

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