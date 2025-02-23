《陳中統獄中日記》新書發表 記載不為人知的白色恐怖歲月

陳中統（右）將出版此書過程所使用到的家庭及獄中照片捐贈給人權館，由人權館洪世芳館長（左）代表受贈。（人權博物館提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕國家人權博物館近日舉辦《陳中統獄中日記》新書發表會，書中記載為白色恐怖受難者陳中統被逮捕當日直到出獄前的日記，為期十年（1969年至1979年）的紀錄，不僅是珍貴的歷史證詞，也能讓未曾親歷威權統治的年輕世代理解那段動盪歲月，反思當前自由與人權的可貴。

白色恐怖受難者陳中統在《陳中統：獄中日記》新書發表會上致詞，面對這本從他被逮捕當日開始書寫直到出獄前為期十年的日記（1969年至1979年）終於出版，他充滿感謝，並期待透過這本書能讓更多人看見不曾見過的歷史。（人權博物館提供）

1937年出生的陳中統，高雄醫學院畢業後就讀岡山大學醫學院研究所，1969年因涉「臺灣青年獨立聯盟」在台秘密組織案被逮捕，同年7月遭判處有期徒刑15年，此時他才32歲。

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陳中統表示，1969年被逮捕後，他幾乎天天寫日記，直到1970年開始擔任醫務外役後，日記變成「週記」甚至「月記」，有時隔20幾日才有機會將重要的事情記錄下來；他提到考量當時日記可能被搜出來，他以日文書寫或利用《默克診療手冊》記事，填補歷史的空白。

陳中統在筆記紙上畫分格子，1格為1個月，以日文書寫月曆內容；本面記事年份為1972年5月至12月，紙張大小約等於今日A5尺寸。（人權博物館提供）

在日記中，陳中統的難友在7月某天被拉去槍決，他在日記寫下「Mr. Blue, a school teacher, Shot this dawn. Next may be I. 真是好恐怖」，以寥寥幾語傳達當下心境寫照，也讓後人了解當年監禁場域發生的種種事情。

陳中統於外役時期會將平日心情或發生事件依照時間順序，以日文書寫於筆記紙上，並且縮小字體以便利藏匿。（人權博物館提供）

人權館館長洪世芳表示，陳中統醫師於白色恐怖時期被關押於景美看守所，面對無法掌控的命運與難友們的無聲離去，他選擇以書寫來記錄那段充滿恐懼與壓迫的歲月，日記通常是個人內心世界的書寫，蘊含最細微、真實的情感，但這份私密的紀錄被公開，卻是一種歷史見證，能進一步成為守護人權自由的力量。

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