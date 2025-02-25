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找回消逝的電影記憶 新北手繪電影看板大師李國明開展

2025/02/25 20:06

民眾能親眼看見由李國明親手繪製的復古電影海報，體驗懷舊氛圍。（記者陳奕劭攝）民眾能親眼看見由李國明親手繪製的復古電影海報，體驗懷舊氛圍。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕手繪電影看板大師李國明即日起在鶯歌區公所展出「三重東海畫室李國明老師─畫戲的人生手繪電影展」，民眾能親眼看見由李國明親手繪製的復古電影海報，體驗懷舊氛圍，展期至5月12日為止。

鶯歌區公所展出40、50、60年代復古電影海報，圖為李國明背景介紹。（鶯歌區公所提供）鶯歌區公所展出40、50、60年代復古電影海報，圖為李國明背景介紹。（鶯歌區公所提供）

鶯歌區公所介紹，李國明1954年生，他是新北三重地區唯一在質的手繪廣告師傅，從業資歷已有40多年，這次展出李國明親手繪製電影海報作品，為了保留昔日工藝，他重新詮釋40、50、60年代的電影海報，並有計畫地保存，希望讓不分年齡的觀眾回憶曾經走過的年代。

區公所補充，1947年創立的東海畫室，由前三重鎮鎮長洪水塗先生草創，薪火傳至第二代簡國清，再傳至第三代李國明，東海畫室開啟了三重電影畫板的精彩世界，在最巔峰黃金年代，地方電影圈無人不知。

李國明重新詮釋40、50、60年代的電影海報，並有計畫地保存，希望讓不分年齡的觀眾回憶曾經走過的年代。（記者陳奕劭攝）李國明重新詮釋40、50、60年代的電影海報，並有計畫地保存，希望讓不分年齡的觀眾回憶曾經走過的年代。（記者陳奕劭攝）鶯歌區公所展出「三重東海畫室李國明老師─畫戲的人生手繪電影展」，展期至5月12日為止。（記者陳奕劭攝）鶯歌區公所展出「三重東海畫室李國明老師─畫戲的人生手繪電影展」，展期至5月12日為止。（記者陳奕劭攝）

鶯歌區長曾明華表示，手繪電影看板曾經是四、五年級生共同的時代記憶，過去年代沒有電腦繪圖與大圖輸出，加上當時拍照與印刷多為黑白，因此大都以手工繪製，這些張貼在小吃店、書報攤、公共場所的看板與海報，是爭奪觀眾的第一個戰場；歡迎民眾感受過去的宣傳途徑與視覺呈現，為即將消失的台灣職業，注入文化意義與新的傳承記憶。

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