原住民竹藝應用登日 明新科大團隊前往2026京都丹波綠化博覽會

日本龜岡市市長桂川孝裕（右4）去年10月率團前來明新科大訪問，邀請台灣原住民竹產業前往日本參加「2026京都丹波綠化博覽會」。（明新科大提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕明新科技大學與日本京都府龜岡市日前簽署合作協議，將共同於「2026京都丹波綠化博覽會」中，展出台灣原住民竹藝應用與竹裝置藝術，期許跨國的文化合作不僅展現原住民竹藝應用精湛技藝，更促進環境友善理念，推動國際綠色建築及文化藝術交流。

明新科大團隊將在「2026京都丹波綠化博覽會」展出台灣原住民竹藝應用與竹裝置藝術，團隊成員前往日本龜岡市參訪與考察當地竹材工場、竹林。（明新科大提供）

為推廣「2026京都丹波綠化博覽會」，龜岡市市長桂川孝裕去年10月曾率團前來明新科大訪問，邀請台灣原住民的竹產業一起合作，將竹文化融入博覽會，共同探討林業碳足跡、淨零排放及山林永續生態保育的可能性。延續雙方的合作意向，明新科大日前應邀，由USR「賽夏族喇魯瑪（raromaeh）竹文化產業孵創（深耕型）計畫」的計畫主持人，人文與設計學院院長李來春、共同計畫主持人原住民族教育發展處處長林杏率團訪問京都府龜岡市進行交流。

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參訪期間，USR計畫團隊與龜岡市府官員、綠化博覽會籌備單位、藝術團隊進行博覽會計畫交流，並參訪當地「森川佳」竹材工場及竹林考察，討論竹材選用及綠色建築設計構想。此行由李來春與桂川孝裕代表雙方簽署合作意向書，將台灣原住民竹藝應用與竹裝置藝術合作展出，為「2026京都丹波綠化博覽會」總體計畫的重要展出項目之一。

李來春表示，明新科大原民處自2020年起，透過USR計畫於新竹縣五峰鄉進行部落服務與學習場域，投入泰雅族及賽夏族部落的文化傳承與地方創生。今年度推動的第4期「賽夏族（raromaeh）竹文化產業孵創（深耕型）計畫」首度跨國合作，計畫團隊包括校內的原住民學生、人文與設計學院學生，將在明年暑假前往龜岡市，與當地學生共同形塑屬於台灣原住民竹藝應用與竹裝置藝術的展示，於博覽會中展出，並記錄下完整的建置過程影片。

林杏指出，賽夏族祖先生活起居大量運用台灣島上豐富的竹林資源，以竹搭建居住的家屋與生活日常器具，藉此計畫跨出台灣，會聚焦在竹資源應用合作。在「2026京都丹波綠化博覽會」中，將由明新科大USR團隊提供設計、技術，結合運用日本在地竹材，製作與展覽台灣原住民竹藝應用與竹裝置藝術。

明新科大團隊與日本京都龜岡市簽署合作，將於「2026京都丹波綠化博覽會」合作台灣原住民竹藝應用與竹裝置藝術展出。（明新科大提供）

明新科大團隊與日本龜岡市在「2026京都丹波綠化博覽會」合作，團隊成員前往日本與籌備單位、藝術團隊研議計畫細節。（明新科大提供）

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