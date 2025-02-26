淡水古蹟博物館與真理大學合簽MOU 分享古文物與培育人才

新北市立淡水古蹟博物館館長蔡美治（右）與真理大學校長李宜芳（左）簽署合作備忘錄，雙方將從數位導覽、藏品分享及培育觀光人才等開放方式進行交流。（記者陳奕劭攝）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館位於古蹟最密集地段，為了提升國際觀光吸引力，淡古博物館與真理大學簽訂MOU（合作備忘錄），透過分享古文物、培育觀光人才、數位導覽等方式，提升古蹟的價值，為博物館注入新的活力與人才。

真理大學校長李宜芳表示，真理大學是少數擁有國定古蹟的高等教育機構，理學堂大書院更藏有馬偕博士重要的文獻與文物，這些珍貴資料將無償提供淡水古蹟博物館運用。教學中心也規畫通識課程，舉辦實地參訪及文物踏查，未來將徵選實習交換計畫，培訓學生在藝術行政、古蹟維護、外語導覽與商店經營等技能，為博物館培育人才。

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淡古館長蔡美治表示，淡水紅毛城、滬尾礮台與真理大學學堂大書院同為國定古蹟，也是百年的歷史見證，因此透過簽署MOU，共享文化資源，期望透過博物館與大學的實質連結，提升古蹟城的國際觀光量能。

蔡美治指出，博物館目前正籌備「場域、文資與人群——建構文化路徑的多重可能性」學術工作坊，預計邀請知名講者參與工作坊，探討文化資產的永續之路；博物館也申請加入荷蘭商館文化遺產聯網（Dutch Trading Post Heritage Network，簡稱DTPHN）會員，入會後不但能增加國際能見度，更可享有各國考查荷蘭東印度公司的成果，進而提升研究與典藏的水準。

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