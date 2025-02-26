致敬台灣作曲大師蕭泰然 福爾摩沙之春音樂會2/27衛武營登場

福爾摩沙之春音樂會明天即將登場，蕭泰然文教基金會董事長陳秀麗（左3）希望透過音樂會展現本土音樂文化的傳承與創新。

（蕭泰然文教基金會提供）

〔記者陳建志／台中報導〕福爾摩沙之春音樂會《和諧之聲》，將於2月27日在衛武營國家藝術文化中心音樂廳隆重登場。今年適逢蕭泰然逝世10週年，財團法人蕭泰然文教基金會及財團法人高雄市望春風文化藝術基金會合作，邀請國立台灣交響樂團（簡稱「國台交」）攜手國內外傑出音樂家演出，除安排蕭泰然的經典之作《1947序曲》，更將世界首演兩首新作，透過音樂會向台灣音樂先驅致敬，也展現本土音樂文化的傳承與創新。

福爾摩沙之春音樂會明天即將登場，指揮家廖元宏與國立台灣交響樂團加緊進行排練。（蕭泰然文教基金會提供）

蕭泰然文教基金會董事長陳秀麗表示，基金會致力於推廣台灣本土作曲家作品，多年來持續舉辦以「福爾摩沙之春」為名的音樂會，今年適逢蕭泰然老師逝世10週年，特別安排他的代表作《1947序曲》作為紀念。強調音樂的發展需要長期的努力與堅持，而這場音樂會的意義不僅是對過去的回顧，更是對未來的展望，希望透過音樂，凝聚台灣人的情感與文化認同。

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蕭泰然文教基金會表示，音樂會開場曲目為展現阿美族文化的歌劇《馬蘭姑娘》，結合原住民音樂與西方歌劇形式，帶來耳目一新的音樂體驗。接續演出的《白鴒鸶鋼琴協奏曲》由鋼琴家葉綠娜擔綱獨奏，以音樂描繪生命的堅韌與喜悅，象徵對未來的希望。

另一首世界首演作品《暗夜的螃蟹》，則由作曲家魏樂富重新改編為管弦樂版與台語說書人版本，邀請女高音林錦如擔任台語說書人，透過音樂與敘事的結合，帶領觀眾進入全新的聲音世界。下半場則由柯芳隆《阿里山交響曲》與蕭泰然的《1947序曲》壓軸登場，樂音中蘊藏對台灣這片土地的深厚情感。

此次音樂會，並邀請國台交擔綱演出，國台交代理團長林麗如表示，音樂的推廣不僅限於舞台上的演出，更是文化傳承與延續的重要力量，期盼透過這場音樂會，讓更多人深刻感受台灣音樂的獨特魅力，並將這些珍貴的旋律世代相傳，讓台灣音樂在未來持續發光發熱。

蕭泰然文教基金會表示，此次除國台交，更集結了LVA歌劇合唱團、高市府聲樂合唱團、蒙恬人聲室內樂集合唱團、國立屏東大學音樂系合唱團、屏東欣韻合唱團及國立潮州高中合唱團等優秀合唱團隊，共同打造一場震撼人心的交響饗宴，歡迎大家進場欣賞。

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