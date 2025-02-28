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南投文化局圖書館 3/4起舉辦「經典瓊瑤」書展
瓊瑤著作的小說，幾乎都被改編成電影或電視劇，陪伴許多人度過青春歲月。（記者張協昇攝）
〔記者張協昇／南投報導〕瓊瑤的小說和電影陪伴許多人度過青澀懵懂的青春歲月，是許多3、4、5年級生成長過程中美好的記憶，南投縣政府文化局圖書館為紀念瓊瑤，3月4日起至4月30日止，在1樓期刊閱報區舉辦「經典瓊瑤」書展，展出包括「解讀瓊瑤愛情王國」相關主題書籍及其創作的「星河」、「窗外」等著名愛情文藝小說，歡迎民眾前往參觀，尋回年少時的那份純真悸動。
為紀念去年底離世的瓊瑤，南投縣文化局圖書館，3月4日起至4月30日止舉辦「經典瓊瑤」書展。（記者張協昇攝）
南投縣文化局指出，本名陳喆的瓊瑤，集台灣言情小說作家、編劇、影視製作人、華語歌曲作詞人於一身，她因小說《窗外》在文壇成名，也被喻為台灣言情小說教母，其筆名出自《詩經》詩句「投我以木桃，報之以瓊瑤」，意為細膩純潔的極品美玉。
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南投縣文化局圖書館1樓期刊室將舉辦「經典瓊瑤」書展。（記者張協昇攝）
文化局表示，為紀念去年底離世的瓊瑤，文化局圖書館規畫舉辦「經典瓊瑤」書展，回顧她的經典作品，將展出「解讀瓊瑤愛情王國」、「瓊瑤的夢 、「瓊瑤小說研究」及其創作的「星河」、「窗外」等一系列小說等相關主題書籍，喜愛瓊瑤的民眾不容錯過。
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