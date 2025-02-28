自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

南投文化局圖書館改裝完成 自助借童書送禮品

2025/02/28 14:18

南投縣文化局圖書館2樓館室重新開放，民眾使用自助借書機借閱兒童書籍集點，即贈送精美背包。（記者張協昇攝）南投縣文化局圖書館2樓館室重新開放，民眾使用自助借書機借閱兒童書籍集點，即贈送精美背包。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府文化局圖書館，進行2樓空間改善工程，近日工程已完成，昨（27日）起2樓兒童室全面重新開放，為鼓勵民眾帶小孩來圖書館借閱好書，辦理集點送好禮活動，使用自助借書機借閱兒童書籍集點，即贈送精美背包。

南投縣文化局圖書館2樓空間改裝後，增加空間採光明亮度，提供更友善無障礙環境。（記者張協昇攝）南投縣文化局圖書館2樓空間改裝後，增加空間採光明亮度，提供更友善無障礙環境。（記者張協昇攝）

南投縣政府文化局表示，該局圖書館2樓空間改善工程，主要拆除原本老舊的高架地板，改成卡扣防潮木地板，建立一個更友善無障礙環境，並增加空間採光明亮度，讓帶著小孩來到圖書館的阿公、阿嬤等高齡民眾及孩童閱讀使用上更舒適及安全。

文化局指出，目前圖書館已設有自助借書機，也有紫外線書本殺菌機，可以省去人工借閱作業流程，讓民眾借書更加方便及衛生。文化局為慶祝2樓館室重新開館及鼓勵兒童多閱讀，舉辦集點送好禮活動，凡使用自助借書機借閱兒童書籍30本贈送1點，集滿3點送精美背包，數量有限，送完為止。

陳姓民眾表示，圖書館2樓空間改善後，感覺變得更加寬敞明亮，比家裡舒服許多，且使用自助借書機及書本殺菌機，也不用擔心病菌傳染問題，以後會多帶小孩來圖書館閱覽及借書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應