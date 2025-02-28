南投文化局圖書館改裝完成 自助借童書送禮品

南投縣文化局圖書館2樓館室重新開放，民眾使用自助借書機借閱兒童書籍集點，即贈送精美背包。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府文化局圖書館，進行2樓空間改善工程，近日工程已完成，昨（27日）起2樓兒童室全面重新開放，為鼓勵民眾帶小孩來圖書館借閱好書，辦理集點送好禮活動，使用自助借書機借閱兒童書籍集點，即贈送精美背包。

南投縣文化局圖書館2樓空間改裝後，增加空間採光明亮度，提供更友善無障礙環境。（記者張協昇攝）

南投縣政府文化局表示，該局圖書館2樓空間改善工程，主要拆除原本老舊的高架地板，改成卡扣防潮木地板，建立一個更友善無障礙環境，並增加空間採光明亮度，讓帶著小孩來到圖書館的阿公、阿嬤等高齡民眾及孩童閱讀使用上更舒適及安全。

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文化局指出，目前圖書館已設有自助借書機，也有紫外線書本殺菌機，可以省去人工借閱作業流程，讓民眾借書更加方便及衛生。文化局為慶祝2樓館室重新開館及鼓勵兒童多閱讀，舉辦集點送好禮活動，凡使用自助借書機借閱兒童書籍30本贈送1點，集滿3點送精美背包，數量有限，送完為止。

陳姓民眾表示，圖書館2樓空間改善後，感覺變得更加寬敞明亮，比家裡舒服許多，且使用自助借書機及書本殺菌機，也不用擔心病菌傳染問題，以後會多帶小孩來圖書館閱覽及借書。

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