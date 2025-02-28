自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

翻轉藝文沙漠 雲林表演廳2025表演場場精采

2025/02/28 15:15

日本若林藝術舞團與雲林太日樂集合作親善公演，去年在雲林表演廳演出，讓滿場觀眾欣賞到精采藝術饗宴。（縣府文觀處提供）日本若林藝術舞團與雲林太日樂集合作親善公演，去年在雲林表演廳演出，讓滿場觀眾欣賞到精采藝術饗宴。（縣府文觀處提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕翻轉雲林藝文沙漠印象！雲林表演廳整修後重新開館，去年演出場次達69場，進館人數逾3萬人，售票場次更提升到近6成，雲林縣府文化觀光處長陳璧君指出，可見雲林縣民都願意花費支持表演藝術，今年持續推出強檔節目，除國內知名團隊，更邀請日本演歌天后長山洋子、陶笛大師宗次郎來雲林演出。

雲林表演廳因設備老舊、漏水等問題，斥資1.5億元費時2年整修，汰換舞台專業設備、舞台地板、音響設備、觀眾席座椅等，2022年重新開館，陳璧君表示，民眾對修繕成果很肯定，且對表演節目也很讚賞，另雲林也與區域縣市場館整合行銷，透過雲嘉嘉營劇場連線，驅動藝文動能。

2024年雲林表演廳演出場次共計69場，進館人數逾3萬人次。（縣府文觀處提供）2024年雲林表演廳演出場次共計69場，進館人數逾3萬人次。（縣府文觀處提供）

文觀處統計，2024年雲林表演廳演出場次共計69場，進館人數逾3萬人次，售票率平均上座率達58%，且售票場次占比也從整修前2019年的33%提升到59%，售票上座率有達55%。

陳璧君進一步說，整修後來表演的團隊都能感受到場館設備環境改變，場館的服務及觀眾的參與也讓表演團隊感受到雲林觀眾的熱情，像灣聲樂團今年第3度來雲林，年初僑委會豐台灣行前公演唯一選在雲林，另國立台灣交響樂團、如果兒童劇團、故事工廠、森林聚落知名劇團等均主動提案來雲林演出，大大增加節目的多元性，未來也將持續深化藝文人口。

陳璧君說，2025年除邀請精采的表演團隊，也依照各月份表演，規畫主題月，包含兒童月、經典金曲、動畫月、國際月等，今年更邀來日本演歌天后長山洋子、陶笛大師宗次郎蒞縣演出，其他國內團隊還有果陀劇場、優人神鼓、相聲瓦社、唐美雲歌仔戲團、狂美交響管樂團、桃園交響管樂團等。

另在地團隊有太日樂集、雲林愛樂室內合唱團、咚咚舞蹈團、真雲林閣掌中劇團、昇平五洲園、五洲小桃源、雲集打擊樂團、鄉音室內樂團、陽光室內樂團等，節目類型多元。相關資訊可上雲林表演廳臉書粉專查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應