翻轉藝文沙漠 雲林表演廳2025表演場場精采

日本若林藝術舞團與雲林太日樂集合作親善公演，去年在雲林表演廳演出，讓滿場觀眾欣賞到精采藝術饗宴。（縣府文觀處提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕翻轉雲林藝文沙漠印象！雲林表演廳整修後重新開館，去年演出場次達69場，進館人數逾3萬人，售票場次更提升到近6成，雲林縣府文化觀光處長陳璧君指出，可見雲林縣民都願意花費支持表演藝術，今年持續推出強檔節目，除國內知名團隊，更邀請日本演歌天后長山洋子、陶笛大師宗次郎來雲林演出。

雲林表演廳因設備老舊、漏水等問題，斥資1.5億元費時2年整修，汰換舞台專業設備、舞台地板、音響設備、觀眾席座椅等，2022年重新開館，陳璧君表示，民眾對修繕成果很肯定，且對表演節目也很讚賞，另雲林也與區域縣市場館整合行銷，透過雲嘉嘉營劇場連線，驅動藝文動能。

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2024年雲林表演廳演出場次共計69場，進館人數逾3萬人次。（縣府文觀處提供）

文觀處統計，2024年雲林表演廳演出場次共計69場，進館人數逾3萬人次，售票率平均上座率達58%，且售票場次占比也從整修前2019年的33%提升到59%，售票上座率有達55%。

陳璧君進一步說，整修後來表演的團隊都能感受到場館設備環境改變，場館的服務及觀眾的參與也讓表演團隊感受到雲林觀眾的熱情，像灣聲樂團今年第3度來雲林，年初僑委會豐台灣行前公演唯一選在雲林，另國立台灣交響樂團、如果兒童劇團、故事工廠、森林聚落知名劇團等均主動提案來雲林演出，大大增加節目的多元性，未來也將持續深化藝文人口。

陳璧君說，2025年除邀請精采的表演團隊，也依照各月份表演，規畫主題月，包含兒童月、經典金曲、動畫月、國際月等，今年更邀來日本演歌天后長山洋子、陶笛大師宗次郎蒞縣演出，其他國內團隊還有果陀劇場、優人神鼓、相聲瓦社、唐美雲歌仔戲團、狂美交響管樂團、桃園交響管樂團等。

另在地團隊有太日樂集、雲林愛樂室內合唱團、咚咚舞蹈團、真雲林閣掌中劇團、昇平五洲園、五洲小桃源、雲集打擊樂團、鄉音室內樂團、陽光室內樂團等，節目類型多元。相關資訊可上雲林表演廳臉書粉專查詢。

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