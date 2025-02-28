228事件樞紀念儀式今舉行 文化部長李遠臉書吐憾：預算刪凍讓轉型正義添難

二二八事件78周年中樞紀念儀式今日舉行，總統賴清德（前排左１）、行政院長卓榮泰（後排右１）、文化部長李遠（後排右２）等人皆出席。（行政院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕二二八事件78周年中樞紀念儀式今（28）日上午10點於二二八國家紀念館舉行。總統賴清德、行政院長卓榮泰、文化部長李遠等人皆出席。首次參加儀式的李遠，也在臉書上發表「沒有真相，轉型正義無法完成」一文表示，「確保悲劇不再發生，是人權教育最重要的目的。」

李遠文中點出總統賴清德宣布的3件事情：「加速政治檔案開放，追查真相」、「進一步落實轉型正義」、「避免類似228不幸事件歷史重演」等，追思懷念受難者，望能安慰家屬，撫平傷痛，同時更希望以歷史為借鏡，確保歷史不再重演。

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文化部長李遠於臉書寫下感慨。（翻攝自李遠臉書）

李遠也於文中說道：「令人遺憾的是，今年文化部被刪凍的總預算中，關於人權及轉型正義的館所，如國家人權博物館及中正紀念堂內相關的展覽活動的經費皆遭大幅刪凍，許多原本的計劃，如擴大辦理大型國際人權影展也被迫喊停。」

他指出，「由這種蠻橫删凍關於推廣人權教育和紀念活動的態度看來，我們未來在『轉型正義』的道路上仍然崎嶇難行。而這些台灣歷史上不幸的悲劇一再被扭曲成只是族群之爭，而不是國家暴力對人民的生命權和人權的剝奪，一再使真相更模糊。」

李遠最後提到，「前進的道路越是困難重重，我們越是要努力尋求突破。因為沒有真相，轉型正義就無法完成。尋求真相、轉型正義的最大意義，就是使世世代代的台灣人可以認識自己和身世，進而認同這塊我們賴以為生的土地。」

文化部長李遠臉書全文如下：

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