沙灣歷史園區改造 展演空間推早鳥優惠

基隆要塞司令部官邸轉型為日式咖啡廳「官邸作客」，民眾認為氣氛很好。（記者盧賢秀攝）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市政府大基隆歷史場景改造，整建市定古蹟要塞司令部官邸、校官眷舍、清法戰爭遺址等場域，串連成沙灣歷史文化園區，並將舊公車處打造成音樂與藝術展演空間，近期將推出Rina謝艾娜粉絲見面會、秋波音樂節等活動，並推出早鳥優惠，即日起至6月30日，租借場地有7折優惠，學生團練和基隆市民也有優惠。

基隆要塞司令部官邸轉型為日式咖啡廳「官邸作客」，可以吃到日式料理，與建築文化結合。（記者盧賢秀攝）

沙灣歷史園區從太平輪紀念碑、清法戰爭遺址、要塞司令官邸及校官眷舍等，都有它的故事和歷史，沒有圍牆隔閡，走看基隆早期戰爭歷史文化。位於園區中的舊公車處改建為音樂藝術展演空間，目前園區由台灣知名藝文產業營運團隊必應創造經營。

請繼續往下閱讀...

基隆要塞司令部官邸轉型為日式咖啡廳「官邸作客」，民眾認為氣氛很好。（記者盧賢秀攝）

必應創造表示，基隆要塞司令部官邸已轉型為日式咖啡廳「官邸作客」，提供基隆當地時令食材及日式料理，結合文化體驗，有不少民眾來體驗，在傳統日式建築裡喝咖啡或品嚐炸物、關東煮、日式醬燒豬肉飯或燉牛肉咖哩飯，不少民眾說「回到以前時代」，感覺很舒服。要塞司令部校官眷舍將陸續舉辦影視展覽及期間限定店等活動。

基隆舊公車處改造為必應音樂藝術展演空間，6月底前有早鳥優惠。（記者盧賢秀攝）

原為舊公車處的BIN LIVE SPACE，打造成為音樂、藝術的展演空間，最近將陸續推出Rina謝艾娜粉絲見面會、秋波音樂節、街頭藝術協會舞會、學生音樂成果發表、樂團巡迴演出、嘻哈音樂月等活動。

同時，BIN LIVE SPACE也可提供場地給學生或樂團等團緗練，學生及基隆市民推出優惠活動，學生練團有專業人員輔助，每小時僅需500元，基隆市民也有9折優惠，同時也推出早鳥優惠，即日起至6月30日租借可享7折優惠。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法