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「器載柚香」集結19位藝術家聯展 2025麻豆柚花季打頭陣

2025/03/01 17:08

陶藝作品反映麻豆柚花季文化的厚度與生活陶藝的魅力。（記者楊金城攝）陶藝作品反映麻豆柚花季文化的厚度與生活陶藝的魅力。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕「器載柚香」藝術創作聯展今（1）起至4月27日，在台南麻豆總爺藝文中心紅磚工藝館展出，以麻豆文旦、柚花為展覽主軸，透過19位藝術家的陶藝和書畫等藝術作品，展現土地、文化與工藝的結合，為2025麻豆柚花季拉開序幕。

「器載柚香」藝術創作聯展以麻豆文旦、柚花為主題，創作陶藝等作品。（總爺藝文中心提供）「器載柚香」藝術創作聯展以麻豆文旦、柚花為主題，創作陶藝等作品。（總爺藝文中心提供）

此次聯展不僅展出以柚花為核心的藝術作品，也涵蓋其他創新陶藝創作與書畫，由陳炳煌、蔡雪芳、謝家軒、黃明美、宋健誠、宋侃貞、陳榛、范仲德、蘇信銘、施燕鈴、吳政雍、林宜賢、趙冠樺、黃榮文、林泯鋒、謝昆宏、葉東泰、洪文生、陳月容等19位藝術家聯合展出，並由台南市陶藝學會理事長陳炳煌策展。

台南市文化局代理局長林韋旭（左1）今天出席「器載柚香」藝術創作聯展，讚賞不已。（總爺藝文中心提供）台南市文化局代理局長林韋旭（左1）今天出席「器載柚香」藝術創作聯展，讚賞不已。（總爺藝文中心提供）

台南市文化局代理局長林韋旭今天出席聯展開幕，肯定藝術創作聯展帶給觀眾一場視覺與心靈的雙重盛宴，生活陶藝讓人讚譽有加。

「器載柚香」藝術創作聯展今（1）日起，在台南麻豆總爺藝文中心紅磚工藝館展出，以麻豆文旦、柚花為主題。（記者楊金城攝）「器載柚香」藝術創作聯展今（1）日起，在台南麻豆總爺藝文中心紅磚工藝館展出，以麻豆文旦、柚花為主題。（記者楊金城攝）

台語詩人葉東泰則吟誦以柚子和陶藝為靈感創作的「瓷仔台語詩」，為「器載柚香」增添文學氛圍，並有品茗茶席，來賓在享用一杯好茶的時光中，感受自然的質樸與藝術創新的完美融合。

陶藝作品反映麻豆柚花季文化的厚度與生活陶藝的魅力。（記者楊金城攝）陶藝作品反映麻豆柚花季文化的厚度與生活陶藝的魅力。（記者楊金城攝）

林韋旭表示，觀眾近距離欣賞各式以柚子和柚花為主題的陶藝作品，這些作品不僅展示了藝術家對自然美學的獨到見解，也反映麻豆柚花季文化的厚度與生活陶藝的魅力。

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