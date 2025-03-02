]烏、美兩國總統針鋒對話 引台陶藝家感慨在作品雕「靠自己 」

多年前因傷病移居台南養病的陶藝家翁國禎，年已70多歲，在台南持續創作。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕在國內陶藝界有「大翁」之稱的知名陶藝家翁國禎，曾任中華藝術公司陶藝設計師、故宮博物院科技室服務。幾年前他因傷病從北部移居台南養病，即使年已70多歲，他在台南持續創作，近日看到烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普在美白宮的對話爭執大新聞，他隨手在陶藝鴨作品寫下「靠自己」的字樣，友人對他的愛國情操也刮目相看。

翁國禎從小5歲起就跟隨父親學陶藝，沒想到自此和陶瓷結下不解之緣，如今他創作方式大多採用隨機、興之所至，隨手可捏出各種不同造型的物件，各種作品經過他手中捏塑後總能賦予它們生命力，有媒體記者更給他冠上「愛上泥巴的大玩童」封號，期許他成為1位全方位的陶藝家。

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聽聞烏克蘭與美國兩國總統在美國媒體面前為俄烏戰爭問題針鋒對話，台灣陶藝家翁國禎有感在鴨子等動物作品雕寫下「靠自己」。（記者王俊忠攝）

近日，翁國禎與幾位好友聚會泡茶聊天時一面暢談、一面隨手把玩捏造陶土，不久後鴨子等動物造型的陶藝品就被他創作出來，友人們對他笑說「大家在聊天，你還能做出作品，真是不容易」。就在此時，翁的耳邊突然傳來電視新聞播報，內容大概指美國總統川普要求希望烏克蘭停止戰爭、並強調這場戰爭讓美國損失不少經費。

台灣陶藝家翁國禎在動物作品雕寫下「靠自己」的字樣。（記者王俊忠攝）

這新聞觸動了翁國禎在這些動物作品上雕寫下「靠自己」的字體，友人們詢問翁為何寫下靠自己的緣由？翁國禎答道，將自己國家命運交到別的國家手中，實在充滿不確定的因素，自己的國家主要還是要靠自己努力打拚才行，朋友們聽完他的論述都給予高度肯定。

翁國禎說，他每件創作的作品都有其獨特性，在隨手把玩中捏製出的作品中不會重覆出現之前相同的作品，現階段他的各式作品大致分為做公益、傳承教學、收藏等不同面向，這次在作品中能將心中感受想法與作品相互連結，也是1次不同的創舉。

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