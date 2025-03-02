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嘉義公益古禮抓周有創意 「Q萌虎頭帽濾鏡」好玩又好拍

2025/03/02 19:26

嘉市「城隍佑民‧文昌護子」公益古禮抓周暨學童開筆禮活動，吸引親子參與。（記者丁偉杰攝）嘉市「城隍佑民‧文昌護子」公益古禮抓周暨學童開筆禮活動，吸引親子參與。（記者丁偉杰攝）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕少子化時代，嘉義市今天有一場「城隍佑民‧文昌護子」公益古禮抓周暨學童開筆禮活動，40組親子家庭循古禮進行抓周，場面熱鬧有趣；同時展示由市府輔導店家推出古禮抓周中代表「避邪納福」的虎頭帽，與現今科技結合打造成「濾鏡」好玩又好拍，傳達數位力因應育兒新趨勢。

嘉市「城隍佑民‧文昌護子」公益古禮抓周活動，現場展示「Q萌虎頭帽濾鏡」好玩又好拍，傳達數位力因應育兒新趨勢。 （記者丁偉杰攝）嘉市「城隍佑民‧文昌護子」公益古禮抓周活動，現場展示「Q萌虎頭帽濾鏡」好玩又好拍，傳達數位力因應育兒新趨勢。 （記者丁偉杰攝）

活動在市府中庭登場，由云享文創「遊Love園親子館」、嘉邑城隍廟、中華全齡教育協會、聖保羅烘培花園、福添福社福基金會共同承辦，聖保羅烘培花園特別製作「狀元餅」承載滿滿祝福，現場分送傳遞幸福。

古禮抓周儀式，讓滿週歲的寶寶體驗人生第一個重要的「小小成年禮」。（記者丁偉杰攝）古禮抓周儀式，讓滿週歲的寶寶體驗人生第一個重要的「小小成年禮」。（記者丁偉杰攝）

「遊Love園親子館」館長翁紫銘說，城隍祐民、文昌護子古禮抓周儀式，讓滿週歲的寶寶在城隍爺與文昌帝君的庇佑下，體驗人生第一個重要的「小小成年禮」；莊嚴隆重的學童開筆禮，為即將進入小學的孩子進行啟蒙，期許他們在未來的學習道路上聰明睿智、學業有成。

市長黃敏惠、立委王美惠等人到場同樂，黃敏惠也擔任啟蒙老師，為即將成為小一新生的孩子點硃砂，現場發送蛇年限量的開運小紅包。

現場展現由市府社會處、建設處與工策會共同輔導店家進行「嘉市風格店家數位優化計畫」成果，將古禮抓周中代表「避邪納福」的虎頭帽與科技結合，打造成「Q萌虎頭帽濾鏡」，當爸爸媽媽利用App進入拍照模式，畫面中就會出現Q萌虎頭帽濾鏡，好玩又好拍，讓大家愛不釋手。

活動舉辦至今已邁入第7年，逾200位寶寶在城隍爺和文昌帝君的庇佑下成長，歷年來除了讓弱勢家庭免費參與外，皆將報名費全數捐贈予嘉邑城隍廟作為公益基金。

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