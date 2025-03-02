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用陶土說故事 金門陶藝達人王明宗「陶．憶」展登場

2025/03/02 19:42

王明宗和他的作品〈祖孫情〉。（記者吳正庭攝）王明宗和他的作品〈祖孫情〉。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門有「風伯傳人」之稱的08陶藝達人王明宗，即日起至4月15日在國立金門大學圖書館舉行「陶．憶（Clay.Memory）」個展，透過校方專屬燈光及場景安排，適切烘托出17件作品人物的五官及神韻，跟隨王明宗走入那段孕育他成長的年代。

金門陶藝達人王明宗（中），應邀在國立金門大學圖書館舉行「陶．憶（Clay.Memory）」個展，與該校圖書館館長顏郁芳（右2）、學務長董燊（左2）、賢庵國小校長黃芸芸（左1）、縣府政風處處長王育俞（右1）等人到場祝賀。（記者吳正庭攝）金門陶藝達人王明宗（中），應邀在國立金門大學圖書館舉行「陶．憶（Clay.Memory）」個展，與該校圖書館館長顏郁芳（右2）、學務長董燊（左2）、賢庵國小校長黃芸芸（左1）、縣府政風處處長王育俞（右1）等人到場祝賀。（記者吳正庭攝）

金大圖書館館長顏郁芳說，王明宗最為人熟知的是風獅爺（金門又稱「風伯」）創作，此次展出的作品，除了3幅畫作，其餘17件都以陶土為材料；他的作品，將一般陶土最難傳達的神韻，拿捏的維妙維肖；例如〈祈禱〉，由上往下欣賞，彷彿一種「神的視野」，把人物無奈又無助的表情刻畫出來，極具感染力。

金門陶藝達人王明宗的作品〈餓〉。（記者吳正庭攝）金門陶藝達人王明宗的作品〈餓〉。（記者吳正庭攝）金門陶藝達人王明宗的作品〈祈禱〉。（記者吳正庭攝）金門陶藝達人王明宗的作品〈祈禱〉。（記者吳正庭攝）

王明宗說，所有的作品都來自他人生的回憶，尤其對於人物的掌握，最在意的就是作品的眼神。他舉例，作品〈餓〉就是他看到朋友的弟弟，身上穿著哥哥傳下來不合身的背心，手裡用筷子挑著「番薯糜」的番薯簽，還有那個年代常會出現的癩痢頭，所以胖弟弟也剃了大光頭，右腦勺有狗皮藥膏，因為吃得最多，身形胖嘟嘟。

金門陶藝達人王明宗以「師公」為對象刻畫的作品〈傳承〉。（記者吳正庭攝）金門陶藝達人王明宗以「師公」為對象刻畫的作品〈傳承〉。（記者吳正庭攝）金門陶藝達人王明宗在國立金門大學圖書館舉行「陶．憶（Clay.Memory）」個展，他以一顆破裂的砲彈闡述戰爭下的老百姓的樣態。（記者吳正庭攝）金門陶藝達人王明宗在國立金門大學圖書館舉行「陶．憶（Clay.Memory）」個展，他以一顆破裂的砲彈闡述戰爭下的老百姓的樣態。（記者吳正庭攝）

1962年出生，畢業於新北市復興美工雕塑繪畫科的王明宗說，那個年代沒有電動、沒有手機，外面的紅土就是最好的遊樂場，下了雨，立刻變成紅泥巴，又成了他和鄰居揉捏把玩的目標，平日所見的戰車、人物，就是他信手拈來的素材，玩泥巴玩出興趣，促成他日後走上陶藝創作的道路。

顏郁芳說，重新調整過後的金大圖書館，不僅每面窗戶看出去都是1幅畫，精心打造的藝文陳展空間，可以讓進來圖書館不論是感受書香或是想要發呆、放空，都能度過一個美好的時光。

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