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高市阿蓮國中畢業生策展人生首個展 展現青春故事

2025/03/02 19:46

高市阿蓮國中每屆畢業生策展人生第一個展覽，展現青春歲月的美感與故事。（阿蓮國中提供）高市阿蓮國中每屆畢業生策展人生第一個展覽，展現青春歲月的美感與故事。（阿蓮國中提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市阿蓮國中每屆畢業生策展「表演新視界」，今年以「瞬光餘韻」為主題，結合表演藝術、數位影像和生活科技，並親自為到校參觀的家長導覽解說，展現青春歲月的美感與故事。

阿蓮國中「瞬光餘韻」畢業展作品透過攝影、燈箱製作與影像後製，將光影與情感融為一體。（阿蓮國中提供）阿蓮國中「瞬光餘韻」畢業展作品透過攝影、燈箱製作與影像後製，將光影與情感融為一體。（阿蓮國中提供）

主策展老師許靜芳表示，同學每年挑戰不同主題，將表演藝術與不同學科結合，不斷推動跨領域學習的新可能，從動態到靜態，從舞台演出到燈箱攝影，同學的創意與技術不斷突破，成為校園內獨特藝術教育亮點，讓學習延伸課堂外，成就同學人生的第一個展覽。

許靜芳說，「瞬光餘韻」作品透過攝影、燈箱製作與影像後製，將光影與情感融為一體，同學在創作過程中，反思生命價值、情感溫度，並透過光影傳遞社會關懷，也呼應聯合國永續發展目標SDGs的優質教育（SDG 4）、永續城市與社區（SDG 11），讓影像不只是美學，更是情感與價值的延伸。

值得一提的是，此次展覽特地培訓9年級生擔任導覽解說員，安排各班利用表演藝術課進行參觀、導覽，並搭配學習單書寫活動，不僅強化同學表達和溝通能力，也學習團隊合作與自信。

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