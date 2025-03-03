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春藝《小魔女瑪蒂達》草地音樂會 3/8高美館熱鬧登場

2025/03/03 14:04

高雄春天藝術節《小魔女瑪蒂達》電影交響草地音樂會，3月8、9日晚上7點將在高雄市立美術館草坡熱鬧登場。（高市文化局提供）高雄春天藝術節《小魔女瑪蒂達》電影交響草地音樂會，3月8、9日晚上7點將在高雄市立美術館草坡熱鬧登場。（高市文化局提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄春天藝術節《小魔女瑪蒂達》電影交響草地音樂會，3月8、9日晚上7點將在高雄市立美術館草坡熱鬧登場。

高市文化局表示，《小》片改編自英國文學巨擘羅爾德·達爾（Roald Dahl）1988年出版同名小說的作品，自1996年上映以來，憑藉其深刻主題和動人的故事，成為全球觀眾心目中的經典。

《小》片講述一位天資聰穎、熱愛閱讀的女孩瑪蒂達，雖然在家庭中被忽視，卻從書籍中汲取智慧與力量，在學校遇見溫暖的哈妮老師，並勇敢對抗專制的校長，最終改寫自己的命運。這部電影不僅是一場充滿奇幻與幽默的冒險，也深刻反映兒童在成長過程中可能面臨的困境，並展現勇敢反抗不公的精神。

原著小說發行量超過1700萬本，囊括多項兒童文學大獎，更在BBC「史上最偉大的100本兒童讀物」中排名第10位，美國《學校圖書館期刊》評選的「美國讀者心目中最偉大的100本兒童小說」中名列第30名。這部作品影響力不僅止於電影，後續更被改編為廣播劇、動畫、音樂劇及舞台劇，延續其文化價值與教育意義。

此次電影交響草地音樂會，將由指揮吳曜宇率領高雄市交響樂團，透過現場交響樂演奏與電影影像的結合，讓觀眾在輕鬆氛圍中，沉浸於瑪蒂達的奇幻世界，感受閱讀的力量、勇氣的價值，並一同探討兒童教育、家庭關係及校園正義等議題。

節目詳情請上高雄春天藝術節官網https://ksaf.khcc.gov.tw或高雄春天藝術節FB+IG查詢，購票可洽OPENTIX售票網，節目特別感謝聯邦銀行藝文支持。

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