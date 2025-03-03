總統文化獎徵選起跑 5領域獎金各100萬

副總統蕭美琴（中）出席「第13屆總統文化獎徵選記者會」，會後並與所有獎項的召集人一同合影。（記者田裕華攝）

〔記者陳昀／台北報導〕總統文化獎今公布主題為「文化無框 綻放自由」，即日起開放徵選至5月5日，每位得獎者獎金100萬元。擔任籌備委員會總召集人的副總統蕭美琴表示、期盼藉由「文化耕耘獎」、「在地希望獎」、「人道奉獻獎」、「青年創意獎」與「社會改革獎」5個不同領域獎項，表彰長期關照、耕耘這片土地的人，彰顯台灣的文化價值。

副總統蕭美琴出席「第13屆總統文化獎徵選記者會」。（記者田裕華攝）

蕭美琴在記者會上表示，總統文化獎自2001年迄今，共頒發61名得獎者，皆是以自身專業與能力，在台灣社會耕耘多年的傑出人士，今年主題為「文化無框 綻放自由」，說明台灣不受拘束的文化視野、匯聚各種創意、展現多彩包容的形象，也透過跨界交流，共同塑造無框、豐富的寶島文化。

請繼續往下閱讀...

「文化耕耘獎」邀請陳郁秀擔任召集人，陳曾任台灣公廣集團董事長、總統府國策顧問等職務，也是著名鋼琴演奏家。陳郁秀表示，「文化」外文原意即為「耕耘」，文化根基就來自於長期耕耘，將透過文化耕耘獎挑選長期默默為台灣文化打根基的人，邀請大家踴躍推薦。

「在地希望獎」召集人為自然寫作家劉克襄，鼓勵以文化旅遊與生態導覽促進地方創生。劉克襄也介紹近四屆在地希望獎得主，包含信義房屋以社區一家概念串聯全國社區改造、台北忠勤里方荷生里長創立食物銀行與老人送餐、千里步道協會推動手作步道及花蓮噶瑪蘭族發展協會振興香蕉絲傳統文化等，只要有長期奉獻的熱情，使其變為地方特色者都可報名。

「人道奉獻獎」召集人為長期投入身心障礙者權利倡議工作的王榮璋，他說明，獎項提名原則為長期從事社會公益、致力彌平社會落差、落實人道福利精神，能夠作為全民典範者，將透過總統文化獎來表彰他們的卓越貢獻。

「青年創意獎」由文化內容策進院蔡嘉駿董事長擔任召集人，蔡表示，青年是推動產業、國家最大的力量，文策院致力讓年輕世代與國際接軌，文化領域相當無遠弗屆，無論是個人、團體創作者或經營者，只要創意能夠將台灣的文化體現，都歡迎報名青年創意獎。

「社會改革獎」邀社會學家蕭新煌任召集人，蕭新煌指出，自1980年代以來，共經過三波的社會改革運動，每一次都對台灣社會進步的轉型和民主促進鞏固皆有著不可磨滅的貢獻，總統文化獎特別設立的社會改革獎，對具代表性的民間公民社會組織或領導者表達肯定，表彰其獨特事蹟與成就。

文總說明，總統文化獎邁入第十三屆，除青年創意獎需於1985年1月1日後出生外，其餘不限資格，無論是個人、立案團體均可參選，徵選期間自即日起至5月5日止。每位得獎者將獲頒獎金100萬元、得獎證書及講座，盼藉此發現並鼓舞在各領域不斷努力、奉獻、耕耘台灣，成就文化志業的典範。詳情請見文總官網（www.gacc.org.tw/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法