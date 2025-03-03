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衛武營夏令營玩藝術 推舞蹈、音樂、戲劇專業營隊

2025/03/03 22:21

夏舞營資料照。（衛武營提供）夏舞營資料照。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心舉辦夏令營玩藝術，推出舞蹈、音樂、戲劇共4個專業營隊，聘請台灣和國際團隊擔任師資，協助兒少學習表演藝術，挑戰衛武營國際舞台。

衛武營將於暑假推出夏舞營、衛武營兒童英語音樂劇營、衛武營音樂營管風琴x薩克斯風、衛武營青少年戲劇營，橫跨舞蹈、音樂、戲劇等領域，讓兒童及青少年學習成為表演者，展現「我的藝術我來演」，即日起至5月間陸續開放報名。

衛武營青少年戲劇營成果發表資料照。（衛武營提供）衛武營青少年戲劇營成果發表資料照。（衛武營提供）

其中夏舞營為期2週多元舞蹈課程，涵蓋現代舞、芭蕾、探戈、克萊茵、接觸即興、兒童街舞，今年新佛朗明哥、「原點平衡」一對一治療課程，邀請英國伯明翰皇家芭蕾舞團首席舞者周子超、古舞團藝術總監古名伸、克萊茵技巧與原點平衡專家芭芭拉・馬勒等多名國內外優秀舞蹈師資，帶領大眾從舞動中感受身體不同樣貌。

今年首辦衛武營兒童英語音樂劇營推出沈浸式英文教學，讓學童在戲劇、音樂、舞蹈等專業表演藝術師資指導下，藉由舞台表演訓練和聲音技巧提升，學習自我表達及團隊信任合作，此次主題《喔咿喔咿喔!叢林大冒險》改編自迪士尼音樂劇《森林王子》，課程也安排學童用英語演繹成果，和親友一同感受音樂劇夢幻魔力。

歐洲銅管之聲在衛武營資料照。（衛武營提供）歐洲銅管之聲在衛武營資料照。（衛武營提供）歐洲銅管之聲在衛武營資料照。（衛武營提供）歐洲銅管之聲在衛武營資料照。（衛武營提供）

衛武營音樂營由歐美日港台21名國際級大師傾囊相授，課程專為管風琴與薩克斯風專業人士及愛好者設計，規劃專業指導、演奏參與與跨界探索三大主軸，透過大師個別課、合奏與分組訓練提升演奏技巧，最終百名學員將於擁有亞洲最大管風琴音樂廳，共創史無前例百人薩克斯風與亞洲最大管風琴共演盛況。

衛武營青少年戲劇營今年邁入第10屆，將回歸表演廳盛大舉行，由衛武營資深教學藝術家和助教帶領青少年，從台前幕後親自體驗演員排練及表演呈現，並了解幕後專業舞台設備，並站上衛武營表演廳，展示營隊學習成果。

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