與當今最偉大男高音是同學 里柏瑞契受阿巴多牽成指揮大師

北市交為候任首席指揮里柏瑞契舉辦記者會，左起樂團首席姜智譯、楊雅淳、團長郭佩瑜、北市文化局長蔡詩萍、里柏瑞契、德國在台協會處長許祐格、國表藝董事林淑真、北藝中心董事長王文儀。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕繼上週公佈將於2026年迎接新任首席指揮亞歷山大•里柏瑞契（Alexander Liebreich）後，台北市立交響樂團（TSO）今（3）日舉辦盛大的記者會，正式向媒體介紹這位來自德國的國際知名指揮家，同時預告在他正式上任前，雙方將率先於今年11月27日，以2首德式經典共同呈獻一場感恩節的特別演出。

里柏瑞契以中文「你好」2字開場，他說，「能夠受邀擔任TSO的首席指揮，對我而言是一項極大的榮譽。」談到接下北市交的主因，里柏瑞契說，他與TSO的合作可追溯自2008年，去（2024）年12月，他還特別來台與北市交合作演出了理查•史特勞斯的《查拉圖斯特拉如是說》，他認為，樂團對作品的精準詮釋與音樂理解的能力，「這正是指揮家最幸運能夠遇見的團隊，我對未來的合作充滿期待。」

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里柏瑞契（前排左起）與北市交團長郭佩瑜、樂團首席姜智譯接受聯訪。姜智譯認為，氣質優雅的里柏瑞契，在音樂詮釋上亦展現出與個性相符的細膩與深度。（記者凌美雪攝）

1968年生於德國雷根斯堡的里柏瑞契，曾就讀慕尼黑音樂戲劇學院及薩爾茲堡莫札特音樂大學，他還自爆跟甫結束台灣演出的頂尖男高音考夫曼是同學，笑稱「是的，以前會唱歌！」不過，他深受恩師阿巴多（Claudio Abbado）影響，阿巴多邀請他參與柏林愛樂在薩爾茲堡復活節音樂節，以及馬勒青年管弦樂團在波爾察諾的演出，一路發展至今，結果他成為一個指揮家。

北市交團長郭佩瑜表示，「里柏瑞契大師不僅在國際樂壇享有盛名，並在音樂詮釋、策劃節目、國際連結及對現、當代曲目抱持著熱情與新視野，最重要的是他與北市交已有深厚的合作默契，期待他的加入，為北市交碰撞新的火花，帶領北市交邁向新的藝術高度。」

未來3年任期中，里柏瑞契每年將會在台灣待8週以上，里柏瑞契說，台北對他而言是相對親切的，他的太太是荷蘭舞蹈家，曾經2次來台灣演出，所以他不只對國家音樂廳，甚至國家戲劇院也是熟悉的；他住的飯店附近就有很棒的當代藝術館，他有空的時候，也會去逛逛；接下來他不僅會花更多時間認識這個城市，也會攜手北市交一起邁向未來。

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