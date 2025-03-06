「幻與實的交匯」成果展登場 嘉義縣府化身藝廊

嘉義縣學生的作品在縣府空間展出。（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府結合竹崎高中、民雄國中、大吉國中、新港國中、義竹國中、朴子國中、興中國小、民雄國小、竹崎國小等9所學校美術班，以「幻與實的交匯」為主題，在縣府地下室至3樓的走廊、休憩空間舉辦為期1個月的成果展，今天開幕，由學生上台介紹作品，展現發展藝文成果。

學生介紹作品。（嘉義縣政府提供）

縣府教育處表示，有別以往的展演模式及學校成果發表，「幻與實的交匯」創作、延長展期的呈現方式，增加被隨機受眾看見的機會，創作年齡層橫跨國小、國中至高中，在相同空間中碰撞與對話，產生交流。

請繼續往下閱讀...

縣府教育處長李美華說，學生多以自身經驗為創作主軸，再透過不同媒材說故事，透過眼睛與畫筆探索現實與夢境、具象與抽象之間的界限，呈現各自的獨特理解與想像。

嘉義縣翁章梁前往觀展時說，嘉義縣多數是偏鄉學校，但推廣藝術人文素養、對美的事物感知不亞於城市，近期成立縣培訓隊扎根美感；美術訓練人的創造力與想像力，但首要培養的是感受力，這三種力對於未來相當重要，在AI浪潮席捲的現今，讓腦袋更能無遠弗屆，悠遊在幻與實之間。

嘉義縣多間學校學生作品在縣府展出。（嘉義縣政府提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法