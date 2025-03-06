魚戲湖西 荷舞蓮漪 蔡元在創作展開幕

蔡元在荷花創作展，在湖西鄉公所展覽。（湖西鄉公所提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕湖西鄉公所今（6）日舉辦 「荷舞蓮漪」創作展開幕茶會，展覽人蔡元在與林虹蘭、劉月雲、秀霞、黃鳴鳳，還帶來精采的拉丁舞表演，蔡元在同學們也都場祝賀，鄉長陳振中及眾多貴賓朋友在無限歡樂的氣氛下，為活動揭開序幕。

蔡元在除展覽畫作外，現場帶領舞團表演。（湖西鄉公所提供）

此次展覽的創作者蔡元在老師，自幼便對繪畫懷抱熱情，然而因環境所致，直到服役期間才正式開始學習國畫。退伍後，他積極投入藝術創作，曾舉辦水墨畫、彩粉畫個展，並多次參加國軍金環獎，屢獲優選。除此之外，他曾擔任街頭藝人速寫3年，透過畫筆捕捉瞬間之美，讓藝術與生活產生深刻連結。

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從事漁業加工與冷凍業的蔡老師，對於魚類與海洋擁有深厚情感，過去的創作多以「水、魚、海」為創作素材，展現對故鄉大海的熱愛。然而，此次畫展 「荷舞蓮漪」，他轉而描繪荷花與水波的互動，讓畫面呈現出寧靜卻充滿生命力的意境。

展覽期間3月6日至 4月30日，每日開放時間為上午8至12時、下午1時30分至5時30分，歡迎民眾相約來湖西鄉公所2樓文化藝廊欣賞，親身體驗畫筆描繪的靜謐之美，如何為心靈帶來一抹寧靜。

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