作家王黛影辭世享耆壽95歲 文化部頒贈旌揚狀

文化部人文及出版司司長楊婷媜（右）頒贈文化部旌揚狀，由王黛影次子政大廣電系副教授王亞維（左）代表受贈，表彰其對台灣文學的成就與貢獻。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕作家王黛影（本名王瓊珠）於2月13日辭世，享耆壽95歲。為表彰其對台灣文學的成就與貢獻，文化部人文及出版司司長楊婷媜今（6）日出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由王黛影次子政大廣電系副教授王亞維代表受贈。

王黛影生於日治時期，幼時接受日式教育，以自修與苦學奠定書寫基礎，文筆綿密細緻，書寫細膩鮮活，擅用素樸的筆法，以自己生命的歷練、對生活的觀察與歷史的體悟，寫出台灣女性在日治與戰後時代更迭之際性格上的轉變。

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其於1959年完成第一部長篇小說《不歸鳥》，1965年發表第一部中篇小說《歧路》，陸續發表短篇小說《出家48小時》（1976年）、《花嫁學校》（1981年）、《命相緣》（1984年）、《苦力人家》（1986年）等，多以新舊時代交替下的女性自覺為主題。1999年以近70歲高齡，撰寫以故鄉台南為背景的長篇小說《府城物語》，透過性格堅韌的女性角色，帶領讀者走過二次大戰前後政權與社會的變遷，是少數以女性為主體的台灣大河小說。

文化部表示，王黛影致力文學創作，是跨語世代少見的女性小說家。文壇大家葉石濤稱讚其「能以精確的寫實主義技巧及敏銳的觀察，栩栩如生地刻劃不同時代、不同社會的人群面貌。」成功大學教授廖淑芳則譽其「台南文學史上最鮮活動人的一道風景」，用文學為台南府城留下寶貴的紀錄，更為台灣文學留下獨特的女性視角。

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