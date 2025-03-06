黃耿國用鏡頭說在地文史 33張老照片回顧台南善化牛墟牛隻買賣

黃耿國展出33張1979-1983年善化牛墟照片，回顧早期牛隻交易情形。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南善化牛墟是目前全台僅存的3座牛墟之一，早期是農村牛隻買賣的交易場所，1997年國內爆發口蹄疫之後，即禁止牛墟牛隻買賣。65歲的黃耿國最近應山上區全興資源再生公司之邀，舉辦善化牛墟影像回顧展，透過33張老照片，帶民眾一窺昔日牛隻交易的盛況。

黃耿國從10幾歲開始，就愛上攝影，常拿著相機記錄家鄉善化的大小事，此次展出的作品，拍攝時間為1979年至1983年間。

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黃耿國展出33張1979-1983年善化牛墟照片，回顧早期牛隻交易情形。（記者劉婉君攝）

黃耿國說，牛墟的牛隻買賣會透過摸齒、考牛、試步、試犁等過程，確認牛隻的健康狀況及能力，但善化牛墟因空間有限，沒有試犁。摸齒時要有技巧地將牛的舌頭往後推，以避免手被牛咬傷；考牛則是讓牛隻拖行牛車，測試牛的力氣，試步則是觀察牛隻行走的穩定度。

此次展出6張考牛的照片，每位「考牛師」的動作都不一樣，有的會拿藤條輔助，還有少見的女性考牛師，還有小牛一直跟在母牛身邊不願離開，被人合力拉走；且買牛的價格並非秤重，而是買賣雙方達成協議後，當場數錢完成交易。

黃耿國展出33張1979-1983年善化牛墟照片，回顧早期牛隻交易情形。（記者劉婉君攝）

「善化牛墟全景」則是黃耿國以3張照片合成，當時屏東有多頭牛被偷，大批農民包車追到善化牛墟找尋，照片中可看到大批人潮，除了正常交易的人之外，有的圍著牛隻確認是不是被偷的牛，有人站在高處掌控現場狀況，還有到場調查的警察，以及看熱鬧的民眾。

黃耿國說，那一天在現場一共找到5頭牛，照片中還由員警拉著證物牛隻準備回分局。

「黃耿國善化牛墟影像回顧展」在全興藝文空間展出至3月31日止，全興資源再生公司執行長張聰賢表示，公司利用將藝文活動帶同仁面前，且定期更展，除了內部可以欣賞，一般民眾也可以在上班時間預約參觀。

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