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台南人去年借閱1152萬冊書 《百鬼夜行》系列登熱門榜首

2025/03/07 14:16

台南人去年借閱冊數達1152萬冊，平均每人借閱冊數為6.2冊，較前一年成長6.8％。（記者劉婉君攝）台南人去年借閱冊數達1152萬冊，平均每人借閱冊數為6.2冊，較前一年成長6.8％。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市立圖書館今（7）日公布去年全市閱讀統計調查結果，全市借閱冊數達1152萬冊，平均每人借閱冊數為6.2冊，較前一年成長6.8％。而語言文學類仍是台南人最愛借閱的書籍類別，年借閱量達512萬冊，其中，《百鬼夜行》系列借閱次數達2693次，高居榜首。

在讀者分析方面，台南的女性仍比男性借閱量高，男女借閱冊數比例維持4:6；依年齡層區分，則以35至54歲的讀者為主要閱讀族群，借閱數占45%左右；其次為0至11歲學童，借閱數約占24%。

台南市去年全市借閱冊數達1152萬冊，平均每人借閱冊數為6.2冊。（記者劉婉君攝）台南市去年全市借閱冊數達1152萬冊，平均每人借閱冊數為6.2冊。（記者劉婉君攝）

語言文學類借閱第2名為暢銷書作家銀河九天所著《首席御醫》系列，好書得獎榜常客《葛瑞的囧日記》系列排名第3位。

不分類別的單冊借閱排行榜中，以大師兄所著《火來了，快跑！》奪冠，排名第2的是由羅伯.狄保德所著《蛤蟆先生去看心理師》，岸見一郎與古賀史健兩位作者合著的《被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導》，位居排行榜第3名。

其他各類借閱冠軍分別是哲學類《蔡康永的情商課》系列、宗教類《血型小將ABO》、科學類《哆啦A夢科學任意門》系列、應用科學類《貓咪超有事》系列、社會科學類《只是開玩笑,竟然變被告》系列、史地類《如果歷史是一群喵》系列、世界史地類《世界史偵探柯南》系列、藝文類《百鬼夜行》系列、漫畫類則是《名偵探柯南》系列。

樂齡讀者最愛的仍以財經週刊雜誌為主，兒童書排行榜以《X尋寶探險隊》系列最受歡迎，借閱次數高達2萬6965次。

在電子書方面，借閱冊數達66萬7059冊，較前一年增加近67%。熱門排行前5名分別為《蛤蟆先生去看心理師》、《原子習慣:細微改變帶來巨大成就的實證法則》、《不便利的便利店》、《被討厭的勇氣:自我啟發之父「阿德勒」的教導》及《窮查理的普通常識:巴菲特50年智慧合夥人查理.蒙格的人生哲學》。

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