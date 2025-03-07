李存仁、汪弘玉「蝶衣」飛舞陶博館 雅緻精雕華麗奪目

陶藝家李存仁、汪弘玉夫婦60組件作品，即日起在陶博館展出。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至3月30日展出「蝶衣─李存仁、汪弘玉陶藝聯展」共有60組精緻頂級工藝作品，薄胎系列釉面溫潤如玉，細膩彩繪青花、鬥彩等雅緻圖案，飾以鏤空、鑲金邊等手法，引人囑目。

陶博館長張啟文表示，陶博館長期提供國內外陶藝家揮灑創意及才能的舞台，除了每年開放申請個展，也舉辦各種競賽展，鼓勵陶藝創作者透過作品詮釋多元議題，激勵當代陶藝創作的想像，陶藝家李存仁、汪弘玉夫婦申請聯展，以傳統工藝為基礎，將陶瓷結合異類媒材，不斷突破與創新，承載千錘百鍊的工藝，令人賞心悅目。

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薄胎系列，細膩彩繪青花、鬥彩等雅緻圖案，飾以鏤空、鑲金邊，有如蝴蝶的翅膀輕薄美麗。（記者翁聿煌攝）

李存仁與汪弘玉相識於校園，在鶯歌歷史悠久的仿古藝術「市拿陶藝」工作，1979年成立「存仁堂」，兩人互助協力、精益求精，將結合陶瓷的溫潤、琉璃的剔透、漆藝的華麗、不鏽鋼的冷豔等工藝技術，開拓出陶藝創作新領域。

《花好月圓》系列，透過溫暖光源呈現薄胎的紋飾之美。（記者翁聿煌攝）

這次展出的薄胎系列，坯體經粗修、細修、精修，呈現薄如蛋殼，精雕鏤空的造形，再彩繪青花、鬥彩或鑲金的碗型《薄胎系列-1金彩、銀彩》、《青花鏤空唐草薄胎碗》，或球體《花好月圓》等，在不同的光線強度照射下，交織「瓷」、「光」、「影」之美，透出晶瑩剔透的光澤，吸引觀眾定睛細看，李存仁與汪弘玉分享，每件作品都是在如履薄冰的心情下製作，持續自我挑戰使他們獲得很大的喜悅。

結合陶瓷與漆藝《鬥彩花鳥漆瓷碗》、《雲龍金地漆瓷碗》等的創作，富含深厚工藝底蘊，層層堆疊打磨抛光，經12道繁複工序，讓溫潤的陶瓷、華麗漆藝彼此襯托又相互輝映。特別的是，李存仁結合古木製作與陶瓷裝飾的《古琴系列》，展現古典玲瓏氣質，更在展覽期間每週六下午3點，為民眾帶來悠揚樂音的古琴彈奏，歡迎大家前來欣賞。

更多展訊可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。

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