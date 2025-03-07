自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

李存仁、汪弘玉「蝶衣」飛舞陶博館 雅緻精雕華麗奪目

2025/03/07 14:25

陶藝家李存仁、汪弘玉夫婦60組件作品，即日起在陶博館展出。（記者翁聿煌攝）陶藝家李存仁、汪弘玉夫婦60組件作品，即日起在陶博館展出。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市鶯歌陶瓷博物館即日起至3月30日展出「蝶衣─李存仁、汪弘玉陶藝聯展」共有60組精緻頂級工藝作品，薄胎系列釉面溫潤如玉，細膩彩繪青花、鬥彩等雅緻圖案，飾以鏤空、鑲金邊等手法，引人囑目。

陶博館長張啟文表示，陶博館長期提供國內外陶藝家揮灑創意及才能的舞台，除了每年開放申請個展，也舉辦各種競賽展，鼓勵陶藝創作者透過作品詮釋多元議題，激勵當代陶藝創作的想像，陶藝家李存仁、汪弘玉夫婦申請聯展，以傳統工藝為基礎，將陶瓷結合異類媒材，不斷突破與創新，承載千錘百鍊的工藝，令人賞心悅目。

薄胎系列，細膩彩繪青花、鬥彩等雅緻圖案，飾以鏤空、鑲金邊，有如蝴蝶的翅膀輕薄美麗。（記者翁聿煌攝）薄胎系列，細膩彩繪青花、鬥彩等雅緻圖案，飾以鏤空、鑲金邊，有如蝴蝶的翅膀輕薄美麗。（記者翁聿煌攝）

李存仁與汪弘玉相識於校園，在鶯歌歷史悠久的仿古藝術「市拿陶藝」工作，1979年成立「存仁堂」，兩人互助協力、精益求精，將結合陶瓷的溫潤、琉璃的剔透、漆藝的華麗、不鏽鋼的冷豔等工藝技術，開拓出陶藝創作新領域。

《花好月圓》系列，透過溫暖光源呈現薄胎的紋飾之美。（記者翁聿煌攝）《花好月圓》系列，透過溫暖光源呈現薄胎的紋飾之美。（記者翁聿煌攝）

這次展出的薄胎系列，坯體經粗修、細修、精修，呈現薄如蛋殼，精雕鏤空的造形，再彩繪青花、鬥彩或鑲金的碗型《薄胎系列-1金彩、銀彩》、《青花鏤空唐草薄胎碗》，或球體《花好月圓》等，在不同的光線強度照射下，交織「瓷」、「光」、「影」之美，透出晶瑩剔透的光澤，吸引觀眾定睛細看，李存仁與汪弘玉分享，每件作品都是在如履薄冰的心情下製作，持續自我挑戰使他們獲得很大的喜悅。

結合陶瓷與漆藝《鬥彩花鳥漆瓷碗》、《雲龍金地漆瓷碗》等的創作，富含深厚工藝底蘊，層層堆疊打磨抛光，經12道繁複工序，讓溫潤的陶瓷、華麗漆藝彼此襯托又相互輝映。特別的是，李存仁結合古木製作與陶瓷裝飾的《古琴系列》，展現古典玲瓏氣質，更在展覽期間每週六下午3點，為民眾帶來悠揚樂音的古琴彈奏，歡迎大家前來欣賞。

更多展訊可上陶博館官方網站https://www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁https://www.facebook.com/YCMuseum查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應