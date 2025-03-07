農廢、舊衣創作 頭份長者藝術手作煥發生命力

用農廢、舊衣創作，頭份市長者還融入植染、編織技藝。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣邁入高齡化社會，農業部也推動綠色照顧計畫協助長者與社區結合，希望長輩持續煥發生命力。頭份市公所除透過綠色照顧計畫並補助經費，讓社區長輩利用農業廢棄物、舊衣物等做為材料，並運用植物染色和編織技藝等創作藝術品，今天起至16日在頭份市公所藝術館展出。

用農廢、舊衣創作，頭份市長者還融入植染、編織技藝。（記者蔡政珉攝）

頭份市公所表示，展覽由頭份市公所補助，同時亦透過農業部綠色照顧計畫，帶領長輩進行各種藝術手作，展覽規畫四大展，區包含「織藝循環｜打造永續創藝」、「植染采川｜在地創生實踐」、「社區藝術｜生活療育美學」、「心享世成｜世代互助共榮」。

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用農廢、舊衣創作，頭份市長者還融入植染、編織技藝。（記者蔡政珉攝）

其中，「織藝循環｜打造永續創藝」以「循環永續」為理念，探討紡織與成衣產業在生產與廢棄過程中對環境造成的影響。市公所表示，長輩透過手工藝的轉化，賦予舊布料全新的生命，透過手工車縫形成豐富的紋理與色彩，同時設置體驗區，邀請觀眾參與接力編織。

另外引人注目的「植染采川｜在地創生實踐」專區，市公所表示，展區以「草木染」與「農廢再利用」為媒介，透過在地植物的色彩轉化，體驗環保且富有文化內涵的藝術創作。帶領長輩染製方巾，再經過手工縫製，轉化為日常小物。

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