銅鑼1895文化生活館承載歷史記憶，蕭美琴造訪。（1895文化生活館提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台鐵公司苗栗縣銅鑼火車站北側倉庫，最早為當地居民做為貨物轉運用途，曾一度規畫拆除做為石渣堆置場，經總統府資政姚嘉文、前立法委員湯蕙禎、銅鑼鄉長謝昌年與在地民眾積極奔走協調，倉庫改造為「1895文化生活館」，成為傳承歷史記憶與討論未來的基地，副總統蕭美琴今天下午也造訪。

銅鑼1895文化生活館承載歷史記憶，蕭美琴造訪。（民眾提供）

蕭美琴透過姚嘉文邀請到訪1895文化生活館，蕭美琴強調，事實上多位國外友人包括美國國會議員曾詢問她台灣人是否有保衛土地決心。蕭美琴說，乙未義軍保衛家園，能見到在地銅鑼人呈現過往義勇的過去，讓人感動。

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1895文化生活館指出，蕭美琴應邀參訪1895文化生活館，了解此地做為地方創生基地發展及乙未義軍保鄉護土的歷史脈絡，並肯定地方文化保存與活化創生的努力。

1895文化生活館表示，館內設有國內唯一的民間乙未特展室，展出珍貴歷史文物，包括國內唯一由壽山石復刻的台灣民主國之璽，以及義勇軍大統領吳湯興的「統領義民各軍官防」，這些文物見證了1895年乙未義軍在銅鑼灣的奮戰歷史。

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