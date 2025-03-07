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竹東鎮長盃暨客家音樂烏克麗麗大賽開跑 公所小學堂鎮長親授課

2025/03/07 17:49

新竹縣竹東鎮公所預計3月29日舉辦鎮長盃暨客家音樂烏克麗麗大賽，即日起受理報名至3月23日截止。（資料照，竹東鎮公所提供）新竹縣竹東鎮公所預計3月29日舉辦鎮長盃暨客家音樂烏克麗麗大賽，即日起受理報名至3月23日截止。（資料照，竹東鎮公所提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮公所推廣烏克麗麗，預計3月29日舉辦鎮長盃暨客家音樂烏克麗麗大賽，即日起受理報名至3月23日截止；本身就會彈奏烏克麗麗的鎮長郭遠彰，近日更客中音樂老師在公所開課，自編教材免費教授烏克麗麗，吸引20名公所員工利用午休時間參與，希望透過音樂推廣客語。

新竹縣竹東鎮公所預計3月29日舉辦鎮長盃暨客家音樂烏克麗麗大賽，即日起受理報名至3月23日截止。（資料照，竹東鎮公所提供）新竹縣竹東鎮公所預計3月29日舉辦鎮長盃暨客家音樂烏克麗麗大賽，即日起受理報名至3月23日截止。（資料照，竹東鎮公所提供）

郭遠彰表示，烏克麗麗易懂易學，入門和接觸相對容易，十分適合初學音樂的朋友嘗試。他長期在竹東鎮藉由校園、社區、家庭等組織來推廣烏克麗麗，獲得不錯迴響，因此公所也在去年舉辦首屆鎮長盃烏克麗麗大賽，吸引6歲到將近60歲的朋友，分別從台北、桃園、新竹、高雄等縣市來參加。

竹東鎮長郭遠彰（橘背心）客串「音樂老師」開課教彈烏克麗麗，教材也親自準備，公所員工利用午休免費參加。（竹東鎮公所提供）竹東鎮長郭遠彰（橘背心）客串「音樂老師」開課教彈烏克麗麗，教材也親自準備，公所員工利用午休免費參加。（竹東鎮公所提供）

今年賽事預計3月29日下午在台鐵竹東車站旁的「WAH！幾散竹東」登場。比賽分為3組：親子組-具有兩代關係或者長輩帶晚輩參加、學校/公司社團組-歡迎國小國中以上及公司行號烏克麗麗社團報名參加、公開組-不限年齡資格，歡迎演唱及演奏技巧優異的個人或多人組合參加。報名詳詢竹東鎮公所網頁 。

竹東鎮長郭遠彰（橘背心）客串「音樂老師」開課教彈烏克麗麗，教材也親自準備，公所員工利用午休免費參加。（竹東鎮公所提供）竹東鎮長郭遠彰（橘背心）客串「音樂老師」開課教彈烏克麗麗，教材也親自準備，公所員工利用午休免費參加。（竹東鎮公所提供）

此外，竹東鎮公所的烏克麗麗小學堂首期也開學啦！郭遠彰除推廣烏克麗麗，也曾公開演奏，在公所員工的主動提議下，他客串「音樂老師」開課教彈烏克麗麗，連教材也親自準備，並請來李順吉、小孔鏘老師協同教學，共10堂課免費參加。

20名公所員工利用午休時間，認識樂器、樂團的配置及簡單的樂理、音階，半音跟全音，進而學習基本和弦C、Am、F、G7。郭遠彰說，音樂能陶冶身心、抒解壓力，希望透過簡單易學的烏克麗麗，讓同仁在公務壓力中暫時解放，充電後重回工作崗位，用心服務鄉親。

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