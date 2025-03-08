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３選１猜猜看！藝術家賴純純１作品 代表台灣參加2025大阪世界博覽會
賴純純裝置作品《奇花仙境》，由〈天空之花〉（左起）、〈希望之花〉以及〈生命之花〉3朵花卉組成。（記者董柏廷攝）
〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的「黑潮：賴純純回顧展」今（8）日舉辦開幕記者會，展出藝術家賴純純橫跨各時期的複合媒材繪畫、立體雕塑、空間裝置，以及創作歷程的相關檔案與文件等，完整呈現其美學風格映照於當代藝術的精神過程。藝術家賴純純於今日記者會上透露，位於戶外中庭展區的〈希望之花〉將代表台灣前往日本2025大阪世界博覽會（Expo 2025 Osaka）參展。
賴純純表示，大型裝置作品《奇花仙境》中德其中一朵〈希望之花〉是花型三種姿態，綻放最盛的一朵，由多種顏色組成花的形象，也代表台灣多元、蓬勃的文化發展，「也剛好符合此次2025大阪世界博覽會的主題「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」。
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《奇花仙境》由〈希望之花〉、〈天空之花〉及〈生命之花〉等三朵巨型多彩花裝置作品組成，鮮豔奪目的花朵代表充滿想像力的世界，為每個人帶來積極能量和歡樂，做為生命的禮物，給世界帶來治癒能量」。
「黑潮：賴純純回顧展」即日起至5月22日，在台北市立美術館二樓2A與2B登場。詳詢北美館官網。
賴純純〈天空之花〉將代表台灣參加日本2025大阪世界博覽會。（記者董柏廷攝）
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