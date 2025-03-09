台南台灣詩路詩歌吟唱音樂會 30首詩歌延續台灣情

詩人路寒袖吟詩。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕3月在木棉樹下，最具台灣文學氛圍的台南鹽水田寮台灣詩路今天（9日）舉辦台灣詩路詩歌吟唱音樂會「大地行吟」，吸引遊客賞遊台灣詩路木棉花道，聆聽詩人吟詩，感受對台灣這塊土地的愛。

3月的台南鹽水田寮台灣詩路，木棉含苞待放。（記者楊金城攝）

台灣詩路歷經田寮居民和月津文史發展協會營造，在200公尺長的木棉花樹下雲牆上，燒製超過百首台灣詩，是第一條台灣文學步道，吸引許多遊客參訪，並從2001年起舉辦台灣詩路詩歌音樂會至今。

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台南鹽水田寮台灣詩路今天（9日）舉辦台灣詩路詩歌吟唱音樂會，濃濃的台灣情。（記者楊金城攝）

今天音樂會由樸雅吟社吟唱張水波創作的《月津竹枝詞》6首開幕，再在提琴、鋼琴伴奏下，由李淑媛演唱《春天的花蕊、〈阿母兮皮包〉等3首詩歌，詩人路寒袖接著吟唱〈向玉山〉、〈消失的國度-大肚王之歌〉。

台灣心民歌歌詩走唱團也演唱〈斑芝花〉，李長青、鄭宏毅等人唸詩、演唱台灣歌，30首台灣詩歌一首接一首，讓觀眾聽得過癮，能賞遊台灣詩路木棉花道，聆聽詩人吟詩，更和詩人近距離接觸，非常不一樣的台灣文學體驗，延續台灣情。

月津文史發展協會並發表〈台灣詩四百年史〉2本，搜錄台灣詩歌，也附錄隨身碟，可在電腦上觀看，相當實用。

月津文史發展協會並發表〈台灣詩四百年史〉2本，搜錄台灣詩歌，也附有隨身碟。（記者楊金城攝）

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