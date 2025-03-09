鼓勵講台語 岡圖舉辦「乖孫讀報紙乎阿公阿嬤聽」

高市岡山圖書分館今天上午舉辦「乖孫讀報紙乎阿公阿嬤聽」活動，鼓勵小朋友輕鬆說學台語。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市岡山圖書分館今天上午舉辦「乖孫讀報紙乎阿公阿嬤聽」活動，小朋友打開報紙唸唸有詞，還不忘詢問一旁的阿公阿嬤是否聽得懂，場面十分溫馨有趣。

為強化母語傳承及使用，文化部推出培育「台語家庭」計畫，希望透過台語學習家庭和文化家庭的登錄，參加培育課程或活動累積點數，可獲獎勵金，鼓勵跨世代共學台語。

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高市岡山圖書分館舉辦「乖孫讀報紙乎阿公阿嬤聽」活動，場面十分溫馨。（記者蘇福男攝）

岡山圖書分館嘗試以讀報紙乎阿公阿嬤聽的方式，讓小朋友輕鬆說學台語，同時增進隔代情感，今天共有11位國小中低年級小朋友參加，館方特地準備1張懶人沙發椅，方便小朋友和阿公阿嬤或坐或躺念讀書報。

有新住民二代克服周遭學習障礙，以流利順暢的台語讀報，有遠住北部的阿嬤，平日透過視訊教導阿孫講台語，今天特地趕到圖書館幫阿孫加油打氣，還有住外地的阿嬤來不及與會，阿孫改讀報紙給姑婆聽，場面十分溫馨。

岡山圖書分館主任朱品錡表示，文化部台語家庭申請資格包含「跨世代」或「婚姻」兩類，家庭成員間兩代（含隔代）的同住家人2人（含2人）以上，或具婚姻關係的夫妻、伴侶，都可提出申請。

依據語言使用狀況，希望重新學習台語，並以台語為溝通語言的家庭，也就是聽得懂但不一定會說的，可申請成為「台語學習家庭」；實際已使用台語為溝通語言的家庭，也就是能聽、說的，則可申請成為「台語文化家庭」，即日起至12月開放申請，相關訊息請參考高雄市立圖書館網站https://www.ksml.edu.tw/

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