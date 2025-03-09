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佛祖、福爾摩斯、犯澤先生Cosplay現身 南市圖號召讀者扮演書中人

2025/03/09 17:31

台南市立圖書館號召讀者扮演書中角色，館內人員先Cosplay佛祖、福爾摩斯、犯澤先生現身，希望炒熱話題。（記者劉婉君攝）台南市立圖書館號召讀者扮演書中角色，館內人員先Cosplay佛祖、福爾摩斯、犯澤先生現身，希望炒熱話題。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕迎接4月23世界閱讀日，台南市立圖書館新總館將首度舉辦「Cosplay Show出來」角色扮演活動，號召讀者一起扮演書中的角色，近日館方人員先裝扮成漫畫裡的佛祖、福爾摩斯、犯人黑澤先生等角色，穿梭在館內，於網路炒熱話題。

為了讓閱讀不只是停留於紙頁之間，更能透過角色扮演的方式，拉近讀者與書中世界的距離，南市圖新總館將於4月推出一系列活動，包括「來自書中的你」角色扮演、「來自繪本的你」兒童劇、「來自書中的美食」親子烘焙課程、「來自書中的一隅」3D雷雕課、「來自未來的你」AI工作坊等。

其中，Cosplay角色扮演活動，邀請讀者一起讓自己喜愛的書中角色躍然於現實，例如《名偵探柯南》中的柯南及犯人犯澤先生，或是《聖☆哥傳》中的佛祖等，不論是經典文學、小說、漫畫、繪本等圖書作品的角色均可，即日起至21日下午5時前，受理線上報名。

南市圖館長楊稪菱表示，角色扮演活動將選出15組作品，於4月26日走上舞台展演，現場民眾票選出最具人氣的前3名，將可獲得藍芽音響、降噪無線耳機及拍立得相機等，所有入選者的投稿作品，也會擇期於新總館展出。

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