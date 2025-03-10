自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

屏東「藝起派對」寫生嘉年華移師東港 即日起報名

2025/03/10 14:30

屏縣年度寫生盛會「藝起派對」，已累積上千名參與者用畫筆記錄屏東鄉鎮的獨特風貌。（屏東縣政府提供）屏縣年度寫生盛會「藝起派對」，已累積上千名參與者用畫筆記錄屏東鄉鎮的獨特風貌。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣年度寫生盛會「藝起派對」寫生嘉年華，今年（2025年）將於4月4日在東港鎮登場，今天（10日）起至28日開放報名，縣府歡迎喜愛藝術創作的大、小朋友一起參與，盡情揮灑色彩，捕捉不同角度的屏東之美。

屏東縣政府文化處表示，為推動全齡化藝術扎根，屏縣年度寫生盛會「藝起派對」，每年吸引來自各年齡層的繪畫好手熱烈參與。從屏東市各文化場域，到潮州戲曲小鎮的藝文氣息，已累積上千名參與者用畫筆記錄屏東鄉鎮的獨特風貌。

文化處指出，今年寫生活動將移師東港鎮舉行，東港三年一科王船祭是國家級無形文化資產，展現深厚的民間信仰與傳統文化，去年（2024年）開館營運的屏東縣王船文化館，更是在地重要文化地標，緊臨的東港聯合辦公大樓及東港轉運站，提升了公共服務與交通便利性。此外，東港漁市場、碼頭周邊及大鵬灣國家風景區皆充滿濃厚的海洋風情，為寫生創作提供豐富的靈感來源。

寫生比賽分為「寫生組」與「創意組」，凡成功完成網路報名並參賽完賽的寫生組前200名及創意組前100名參賽者，都可獲得「藝起派對」限定好禮。寫生組分別有社會組、高中組、國中組、國小高年級組及國小低年級組。

文化處表示，參賽者請於4月4日上午9時30分至11時30分，至屏東縣王船文化館戶外廣場的寫生活動服務台領取比賽用紙，並於當日下午2時30分前完成創作繳件。

縣府將邀請知名水彩畫家與專業老師評選優秀作品，各組前三名及優選作品將獲得獎金，總獎金高達10萬元，並擇期於屏東縣王船文化館展出；佳作則頒發獎狀，以表彰參賽者的優秀表現；詳情可上文化處官網、臉書查詢。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應