屏東「藝起派對」寫生嘉年華移師東港 即日起報名

屏縣年度寫生盛會「藝起派對」，已累積上千名參與者用畫筆記錄屏東鄉鎮的獨特風貌。（屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣年度寫生盛會「藝起派對」寫生嘉年華，今年（2025年）將於4月4日在東港鎮登場，今天（10日）起至28日開放報名，縣府歡迎喜愛藝術創作的大、小朋友一起參與，盡情揮灑色彩，捕捉不同角度的屏東之美。

屏東縣政府文化處表示，為推動全齡化藝術扎根，屏縣年度寫生盛會「藝起派對」，每年吸引來自各年齡層的繪畫好手熱烈參與。從屏東市各文化場域，到潮州戲曲小鎮的藝文氣息，已累積上千名參與者用畫筆記錄屏東鄉鎮的獨特風貌。

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文化處指出，今年寫生活動將移師東港鎮舉行，東港三年一科王船祭是國家級無形文化資產，展現深厚的民間信仰與傳統文化，去年（2024年）開館營運的屏東縣王船文化館，更是在地重要文化地標，緊臨的東港聯合辦公大樓及東港轉運站，提升了公共服務與交通便利性。此外，東港漁市場、碼頭周邊及大鵬灣國家風景區皆充滿濃厚的海洋風情，為寫生創作提供豐富的靈感來源。

寫生比賽分為「寫生組」與「創意組」，凡成功完成網路報名並參賽完賽的寫生組前200名及創意組前100名參賽者，都可獲得「藝起派對」限定好禮。寫生組分別有社會組、高中組、國中組、國小高年級組及國小低年級組。

文化處表示，參賽者請於4月4日上午9時30分至11時30分，至屏東縣王船文化館戶外廣場的寫生活動服務台領取比賽用紙，並於當日下午2時30分前完成創作繳件。

縣府將邀請知名水彩畫家與專業老師評選優秀作品，各組前三名及優選作品將獲得獎金，總獎金高達10萬元，並擇期於屏東縣王船文化館展出；佳作則頒發獎狀，以表彰參賽者的優秀表現；詳情可上文化處官網、臉書查詢。

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