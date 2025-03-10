清水眷村文化園區診療所 「日常風景」開展

民眾參觀「日常風景：那天，信義新村…」展，看到老舊文物，勾起兒時回憶。（港藝中心提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中清水眷村文化園區診療所去年10月整建完成，文化局特別舉辦「日常風景：那天，信義新村…」，將展出至3月30日止。展出內容以清水眷村歷史與文化為主題，利用眷村老舊文物、醫療用品、照片及影像等日常風景，帶領民眾回顧過往的眷村生活，未來並將委外營運，盼引進民間源源不絕的創意與能量，將其打造成為富有歷史底蘊及現代魅力的嶄新藝文場域。

「日常風景：那天，信義新村…」展，從信義新村出發串聯七個眷村的記憶與故事。（港藝中心）

文化局表示，信義新村診療所是當時海線七大眷村非常重要的地標，除了是眷村居民看病的地方，也是彼此情感交流、閒話家常的好所在，在那物資匱乏的年代，診療所剩餘的物資，更是經過眾人巧手成為各種家具日用品，乘載著許多過往眷戶的回憶。

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台中清水眷村文化園區診療所，於去年10月整修完成，文化局陸續辦理清水走走藝術季、台中眷村文化節等活動，同時也在室內空間辦理第一檔特展「療癒藥方─清水眷村診療所生活展」，頗受民眾好評；緊接著清水區公所也開始進行周邊人行道整修工作，隨著各項建設工作完成，診療所展現煥然一新，帶著乾淨、友善、明亮又溫暖的面貌，成為在地文化新地標。

「日常風景：那天，信義新村…」展，特別自台中北屯新村商借兩件軍醫袍展出。（港藝中心提供）

這次「日常風景：那天，信義新村…」展覽，共分成3大展示空間，從信義新村出發，串聯7個眷村的記憶與故事。「你好，清水眷村」像翻開一張舊地圖，細數清水七眷村的誕生；「那天，眷村樣貌」，時光彷彿凝結在生活的細節裡，陳列的食器、煤油燈、電話、收音機、熨斗、提包等舊文物，無一不訴說著往日的日常。展間並同時播放清水眷村的影像紀錄，光影交錯之間，希望讓來訪民眾能夠透過畫面，重返那些被時間悄然帶走的日子。

「靈光，醫療日常」，則展出過去的生活意象照，透過影像呈現眷村日常的樣貌。這次展覽特別自台中北屯新村商借展兩件軍醫袍，一件為臺中803軍醫院的醫官制服，另一件則是婦聯會的護士服，在當時醫護人員會被派到各個眷村駐點及輔導，信義新村也是他們曾經服務工作的地方，舊物重回，意義非凡。

文化局指出，清水眷村文化園區診療所，現階段由文化局辦理展覽規畫，未來則規畫委外由專業團隊管理營運，期望透過引進民間源源不絕的創意與能量，將其打造成為富有歷史底蘊及現代魅力的嶄新藝文場域。

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