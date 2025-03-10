自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

清水眷村文化園區診療所 「日常風景」開展

2025/03/10 14:39

民眾參觀「日常風景：那天，信義新村…」展，看到老舊文物，勾起兒時回憶。（港藝中心提供）民眾參觀「日常風景：那天，信義新村…」展，看到老舊文物，勾起兒時回憶。（港藝中心提供）

〔記者歐素美／台中報導〕台中清水眷村文化園區診療所去年10月整建完成，文化局特別舉辦「日常風景：那天，信義新村…」，將展出至3月30日止。展出內容以清水眷村歷史與文化為主題，利用眷村老舊文物、醫療用品、照片及影像等日常風景，帶領民眾回顧過往的眷村生活，未來並將委外營運，盼引進民間源源不絕的創意與能量，將其打造成為富有歷史底蘊及現代魅力的嶄新藝文場域。

「日常風景：那天，信義新村…」展，從信義新村出發串聯七個眷村的記憶與故事。（港藝中心）「日常風景：那天，信義新村…」展，從信義新村出發串聯七個眷村的記憶與故事。（港藝中心）

文化局表示，信義新村診療所是當時海線七大眷村非常重要的地標，除了是眷村居民看病的地方，也是彼此情感交流、閒話家常的好所在，在那物資匱乏的年代，診療所剩餘的物資，更是經過眾人巧手成為各種家具日用品，乘載著許多過往眷戶的回憶。

台中清水眷村文化園區診療所，於去年10月整修完成，文化局陸續辦理清水走走藝術季、台中眷村文化節等活動，同時也在室內空間辦理第一檔特展「療癒藥方─清水眷村診療所生活展」，頗受民眾好評；緊接著清水區公所也開始進行周邊人行道整修工作，隨著各項建設工作完成，診療所展現煥然一新，帶著乾淨、友善、明亮又溫暖的面貌，成為在地文化新地標。

「日常風景：那天，信義新村…」展，特別自台中北屯新村商借兩件軍醫袍展出。（港藝中心提供）「日常風景：那天，信義新村…」展，特別自台中北屯新村商借兩件軍醫袍展出。（港藝中心提供）

這次「日常風景：那天，信義新村…」展覽，共分成3大展示空間，從信義新村出發，串聯7個眷村的記憶與故事。「你好，清水眷村」像翻開一張舊地圖，細數清水七眷村的誕生；「那天，眷村樣貌」，時光彷彿凝結在生活的細節裡，陳列的食器、煤油燈、電話、收音機、熨斗、提包等舊文物，無一不訴說著往日的日常。展間並同時播放清水眷村的影像紀錄，光影交錯之間，希望讓來訪民眾能夠透過畫面，重返那些被時間悄然帶走的日子。

「靈光，醫療日常」，則展出過去的生活意象照，透過影像呈現眷村日常的樣貌。這次展覽特別自台中北屯新村商借展兩件軍醫袍，一件為臺中803軍醫院的醫官制服，另一件則是婦聯會的護士服，在當時醫護人員會被派到各個眷村駐點及輔導，信義新村也是他們曾經服務工作的地方，舊物重回，意義非凡。

文化局指出，清水眷村文化園區診療所，現階段由文化局辦理展覽規畫，未來則規畫委外由專業團隊管理營運，期望透過引進民間源源不絕的創意與能量，將其打造成為富有歷史底蘊及現代魅力的嶄新藝文場域。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應