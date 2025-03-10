2025聯邦藝術巡迴展 梅嶺美術館精采登場

聯邦美術印象大獎首獎吳羽宸的作品「倒映（三）」。（嘉義縣政府提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕聯邦文教基金會長期推廣藝術美學，培育多位本土藝術人才，「2025聯邦藝術巡迴展」將在3月11日至23日於嘉義縣梅嶺美術館1樓大廳登場，展出「第22屆聯邦美術印象大獎」及「第27屆聯邦美術新人獎」得獎作品，讓觀眾欣賞當代印象與寫實風格的藝術魅力。

聯邦文教基金會在聯邦銀行及聯邦租賃的支持下深耕台灣藝壇27年，透過「聯邦美術新人獎」、「聯邦美術印象大獎」等獎項，持續發掘並鼓勵優秀藝術創作者，為藝術界注入新力量。

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聯邦美術新人獎首獎李郁汝的作品「餅與魚_救贖」。（嘉義縣政府提供）

本次展覽展出40件精選油畫作品，呈現不同世代藝術家的獨特視角，「第22屆聯邦美術印象大獎」首獎由吳羽宸獲得，優選得主為宋適生、吳岱瑾，入選者為李承修、謝愷宸；「第27屆聯邦美術新人獎」由李郁汝奪得首獎，優選為許品婕、白穆君，入選者為翁昕吟、蔡依君。

展覽作品風格多變，從細膩寫實到充滿個人特色的印象派表現手法，皆展現藝術家的豐富創作能量，代表作品包括吳羽宸「倒映（三）」、宋適生「光正扶牆而過」、李承修的「山徑印象一」、李郁汝「餅與魚_救贖」、白穆君「上善弱水2」及翁昕吟「街頭騎影」等。

聯邦藝術2025巡迴展。（嘉義縣政府提供）

梅嶺美術館表示，「2025聯邦藝術巡迴展」結合傳承與創新的精神，讓更多人感受到台灣藝術創作的蓬勃發展，邀請所有藝文愛好者前來共襄盛舉，更多展覽詳情可關注梅嶺美術館官方網站及臉書粉絲專頁。

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