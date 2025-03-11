福容環台騎跡全台13家自行車友善旅宿 住宿集章抽捷安特碳纖維公路車

福容花蓮店附近擁有多條獨特的自行車道，依山傍海，景致優美。（福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕騎自行車環台旅遊，已成為一股趨勢，搶攻自行車環台旅遊市場，日前福容大飯店攜手捷安特舉辦花蓮自行車旅遊踩點，一起騎乘白鮑溪、鯉魚潭環潭自行車道等路線，還有「福容花蓮店」為自行車友提供的貼心設備和服務，包括飯店外的捷安特維修樁，不論是房客或路過的騎士都能使用；館內也有簡易的維修與打氣設備，以及電動單車或電輔車需要的充電服務、專屬洗擦車區、自行車停放區，讓騎士放心入住。不只花蓮店，福容連鎖也推出「跟著福容環台騎跡」專案，全台13家符合自行車友善旅宿的分店都會提供專屬停放空間、脫水機、能量包、車輛租借等貼心服務，且飯店周邊也有超過20條自行車騎乘路線，即日起到12月31日止，除了享受飯店推出的專案價，福容家會員皆可再享折扣，最多可有88折的獨家優惠，還可參加集章活動，集滿3枚章印加贈住宿金，年度還有機會抽中價值超過4萬8千元的捷安特碳纖維公路車。

福容福隆店」連續3次獲交通部觀光署「自行車友善旅宿人氣票選」冠軍，穿越百年舊草嶺隧道，就能見到開闊美景。（福容大飯店提供）

福容大飯店表示，東台灣的花蓮依山傍海，景致優美，用自行車的速度探索最優閒自在，「福容花蓮店」一旁就有多條獨特的自行車道，包括：海濱自行車道、兩潭自行車道、白鮑溪自行車道、馬太鞍自行車道，甚至是有在歐洲錯覺、享受森林浴的大農大富自行車道；而東北角的「福容福隆店」更是連續3次獲交通部觀光署每兩年舉辦一次的「自行車友善旅宿人氣票選」冠軍，穿越百年舊草嶺隧道，開闊的三貂角燈塔與無敵海景，遠眺龜山島，感受海天一線的壯麗；至於北台灣的「福容漁碼店」所在的夕陽美景，也被日本旅遊雜誌評比為世界最美10大夕陽之一，騎行著名的淡水河岸自行車道，沿途經過情人橋、淡水老街，造訪紅毛城，感受百年歷史的風華。

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CNN評選為全球10大最美自行車道之一的日月潭環潭自行車道，距離福容徠旅水里僅不到30分鐘的距離。（日月潭風景管理處提供）

中台灣部分，當然也有世界級的自行車道，如CNN評選為全球10大最美自行車道之一的日月潭環潭自行車道，距離「福容徠旅水里」僅不到30分鐘的距離，清澈翠綠的水面、綿延遼闊的山頭，勾勒出日月潭的美貌和風光，2024年更引進國際環法自行車賽，讓台灣的美景成功站上國際舞台。還有「麗寶樂園渡假區」旁的后豐鐵馬道，是全國人氣最旺的自行車旅遊路線之一，全長共4.5公里，包含隧道及跨越大甲溪的花梁鋼橋，沿途綠意成蔭、景色絕佳，沒有車輛干擾，最適合親子共遊。

福容高雄店鄰近駁二特區，單車旅行一覽港灣的高雄流行音樂中心、浪漫的愛河畔。（福容大飯店提供）

南台灣的飯店選項就更多元，「嘉義福容voco酒店」前的世賢路一段，就是嘉義市最美的環市自行車，全長25公里，串起沿線的自然與人文景點，騎完一圈，便可將嘉義之美盡收眼底。「福容高雄店」鄰近駁二特區，一覽港灣景致的高雄流行音樂中心、浪漫的愛河畔，單車旅行就是最棒的行程安排。至於台灣最南端的「福容墾丁店」，可以用單車串聯鵝鑾鼻燈塔、龍磐公園，傍晚再回到飯店區的「船帆石No.1000」欣賞夕陽西下的美景，搭配好喝又好拍的限定飲品，每一幕風景都值得駐足欣賞。更多相關訊息詳詢福容大飯店官網。

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