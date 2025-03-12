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用愛打破藩籬 台南教養院「愛吾礙」師生聯展開展

2025/03/12 14:17

藝術療癒心靈，自閉症藝術家、教養院員工等，在台南教養院舉辦「愛吾礙」師生聯展，邀請大家來見證愛的無限可能。（台南教養院提供）藝術療癒心靈，自閉症藝術家、教養院員工等，在台南教養院舉辦「愛吾礙」師生聯展，邀請大家來見證愛的無限可能。（台南教養院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕藝術療癒心靈，自閉症藝術家、教養院員工等，在台南教養院舉辦「愛吾礙」師生聯展，邀請大家來見證愛的無限可能。

自閉症藝術家吳昱寬與薛原傑，透過拼圖創作展現獨特的藝術才華。拼圖不僅是興趣，更是他們與世界對話的方式，拼湊的過程有助於穩定情緒，每一次的完成，都是一次心靈療癒的旅程，展現出藝術帶來的正向影響力。

藝術家陳守典以畫筆描繪嘉義市中央噴水池，透過細膩的筆觸展現對家鄉的思念與熱愛，作品不僅呈現地方特色，也讓觀賞者感受到濃厚的歸屬感與鄉土情懷。

藝術家鄭合宏對小動物的喜愛融入畫作，創作包含狗、鳥以及溫暖的人物、房屋與自然景色，展現純真的觀察力與豐富的內心世界。作品傳遞出「只要有愛，所有生命都能和諧共存」理念，令人動容。

藝術療癒心靈，自閉症藝術家、教養院員工等，在台南教養院舉辦「愛吾礙」師生聯展，邀請大家來見證愛的無限可能。（台南教養院提供）藝術療癒心靈，自閉症藝術家、教養院員工等，在台南教養院舉辦「愛吾礙」師生聯展，邀請大家來見證愛的無限可能。（台南教養院提供）

在台南教養院服務超過30年的李淑美，帶來油畫與皮雕作品，展現多年來累積的藝術底蘊，多次參與個展與聯展，近期更於衛福藝廊舉辦個展，持續在藝術創作領域發光發熱。

呂錦霞則以書法作品參展，長年於春節期間現場揮毫，書寫春聯為院區增添節慶氛圍。

台南教養院院長吳慧君表示，希望透過聯展讓社會大眾看見身心障礙者的無限潛能，感受藝術的溫度與生命的價值，見證「有愛無礙」的美好世界。展期至3月28日。

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