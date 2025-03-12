屏縣出版原鄉文化照顧指引書 因應極高齡社會

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣原住民人口6萬2297人，占全縣7.89%，且55歲以上者近27.3%，已是極高齡社會，屏東縣政府在長照處成立兩週年之際，出版《屏東縣原鄉文化照顧指引——部落長照故事彙編》，今（12）日發表；以18則部落照顧故事，讓讀者身歷其境，可視為引領長照人在原鄉服務的「聖經」。

屏東縣政府今（12）日發表《屏東縣原鄉文化照顧指引——部落長照故事彙編》專書，由長照處長陳桂敏（中）、許俊才教授（右2）導讀，原民處長陳美鈴（左2）也出席。（記者羅欣貞攝）

今天的新書發表會在屏東縣政府舉行，由長照處長陳桂敏、屏東縣原住民族長照服務研發中心顧問許俊才教授攜手導讀。

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陳桂敏指出，屏縣府2023年8月1日成立「屏東縣原住民族長照服務研發中心」，深入了解長照人員面臨的原民長輩生活日常及背後的文化差異；部落多有老老照顧型態，但因照顧決策權、族人對照顧責任的眼光，甚至性別等，影響使用長照意願，尤其家庭照顧者更難「與外人道也」，因此長照處以部落聚會形式、傳統食物、編織等凝聚彼此，漸漸引導家庭照顧者聊現況與壓力，鼓勵他們關注自己身心健康與發展興趣，因此協助長照人員融入部落。

專書邀集醫師、照管專員、社區整合型服務中心個管員、文健站負責人、照顧服務員、靈媒、牧師、各級民意代表等實際服務者，討論照顧困境與文化議題，再由長照實務工作者與專家學者一起將學理融入，完成專書。

許俊才表示，他是屏東排灣族人，肩負提供「因地制宜」照護方式的使命感，該書的發想就是從魯凱族、排灣族生活文化特性展開，再以各式各樣的照護場域，交織醫藥食衣住行等日常需求，衍生出長輩在部落生活的縮影，讓對原鄉長照服務有興趣者，都能從故事中認識原住民族文化，提升長照服務的文化友善度。

《屏東縣原鄉文化照顧指引——部落長照故事彙編》，以18則部落照顧故事，讓讀者身歷其境。 （記者羅欣貞攝）

近年才從外地返鄉服務的張駿杰，曾擔任居服員與督導員，他說，身為排灣族人卻不會族語，讓一開始被照顧的長輩相當不諒解，直到自己虛心學習、增加用族語溝通的機會，雙方的情感才快速加溫，讓他深刻體認語言是不可或缺的溝通關鍵，也決定加入編輯書籍的團隊。

林冠馨是平地人，她說，曾因原民長輩要求非原民照服員提供服務而感到疑惑，經深入了解後得知長輩是貴族，擔心自己的疾病、失能被部落族人知道而有失顏面，因了解這層文化意涵，在往後的服務過程中，更加時刻提醒自己與夥伴們，保有長輩隱私的重要性。

長照處表示，今年也會在屏北、中、南開課，就書中18個案例進行研討，讓長照人員知道在原鄉服務可能會遇到什麼樣的情境，並學習如何妥適解讀族人的需求，進而提供適切的服務。

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