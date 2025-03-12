藝術與美食的相遇！歸仁文化中心整建結合餐飲新特色

歸仁文化中心引進知名的手作早午餐連鎖品牌「芫朗」，打造服務新亮點。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市政府斥資近2億元整建歸仁文化中心，啟用後，再與商圈合作，首度引進轄內的餐飲業者，並設置伴手禮專櫃，讓參加展演活動的民眾，也可以吃美食、喝飲料、買特產，打造成為兼具行銷地方功能的服務新亮點。

目前的伴手禮專櫃，展示系列的鍋燒麵食。（記者吳俊鋒攝）

市府文化局希望藉由優質的亮點，為展演場域注入新活力，讓民眾在視聽之外，還有不一樣的感官體驗，也進而了解歸仁的特色。

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歸仁文化中心邀請南關線知名的手作早午餐連鎖品牌「芫朗」進駐展店，引起地方矚目，歷經半年的規畫、裝修，目前已經完工，正在試營運，人潮湧至。

歸仁文化中心引進知名的手作早午餐連鎖品牌「芫朗」，打造服務新亮點。（記者吳俊鋒攝）

芫朗全新的展店工程，是由歸仁街區繁榮發展協會協助促成，讓民眾在欣賞藝術的同時，品味在地美食、選購在地特產，一站式滿足各式需求，完善文化中心的服務機能。

業者黃芫朗表示，推出產品包含各種麵食、飲品，以及早午餐拼盤等，新店面配合歸仁文化中心，每天的營運時間初步設定為「朝9晚5」，若入夜後有展演活動，則會視情況調整加開。

黃芫朗指出，整體的空間設計中，加入了在地特色元素，如南關線最有名的竹編，取材做為裝飾吊燈，展現歸仁的傳統工藝之美。

為讓用餐環境更加溫暖，裝潢特地融入柔和與自然等元素，去除過於生硬的設計，營造舒適宜人，且可放鬆身心的氛圍。

歸仁文化中心引進知名的手作早午餐連鎖品牌「芫朗」，打造服務新亮點。（記者吳俊鋒攝）

歸仁區農會七甲五街花卉產銷班長黃毅斌也協助進行盆栽設計，透過不同形式的植物，增添空間綠意；至於伴手禮專櫃，目前則是芫朗專賣的系列鍋燒麵食，有在地特色。

歸仁街區繁榮發展協會理事長陳興隆說，商圈首度與市府合作，讓歸仁文化中心呈現新風貌，未來願景，樂觀其成，也將持續協助推出不同的伴手禮，攜手行銷地方特色。

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